UNA VITA / Cayetana scopre la vera identità di Teresa (Anticipazioni 28 dicembre)

28 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

I telespettatori di Una Vita non potranno assolutamente perdere la puntata in onda domani su Canale 5, a partire dalle ore 13:40 (attenzione quindi al cambio di orario). In essa, infatti, arriverà alla svolta una delle trame che tiene banco ormai da diversi mesi e che riguarda la vera identità di Teresa. Cayetana si troverà ancora in convento in attesa della sua esecuzione, fissata per il giorno successivo. La richiesta di indulto da parte della maestra non andrà a buon fine e anche l'articolo di giornale, nel quale accuserà Mauro di comportamento scorretto durante le indagini, non avrà il risultato sperato. Per la dark lady non ci sarà più nulla ma per lei ci sarà anche un altro imprevisto da affrontare: Ursula otterrà il permesso di farle visita, portando con sé la lettera scritta da Guadalupe a Manuela. L'occasione sarà perfetta per discutere anche di un'altra questione: la governante avrà con sé gli esiti delle sedute di Teresa dal dottor Galvan. E in essi risulterà certa la sua identità: è Teresa la vera Cayetana Sotelo Ruz!

Una Vita: il litigio di Guadalupe e Pablo

L'episodio di Una Vita di oggi sarà ricco di trame avvincenti grazie alla sua durata di circa un'ora. In esso, infatti, assisteremo anche a delle novità riguardanti Pablo che deciderà di uscire di casa per recarsi dalla sua cavalla moribonda. In questa sua fuga, però, verrà sorpreso da Guadalupe che lo fermerà: tra i due scoppierà quindi una terribile discussione, vista da molti degli abitanti di Acacias 38. Sarà questo l'inizio di guai anche peggiori? Il tentativo di Felipe di ottenere l'indulto di Cayetana non andrà a buon fine ma l'avvocato riuscirà a tirarsi su di morale facilmente, tra le braccia di Huertas. I due amanti si incontreranno lontano da occhi indiscreti ma qualcuno avrà dei dubbi riguardo le loro vere intenzioni: Lolita, che in passato era stata la prima a scoprire la loro tresca clandestina, avrà il sospetto che la coppia abbia ripreso ad incontrarsi e deciderà di tenere sotto controllo i loro movimenti.

