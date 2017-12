Uomini e Donne/ Anticipazioni, Tina sbotta: “Gemma ha preso in giro tutti!”, nuove accuse (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over anticipazioni: Tina Cipollari sbotta ancora contro Gemma Galgani rea di avere ingannato tutti quanti, ecco per quale motivo sarebbe così.

28 dicembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Quale sarà il destino di Gemma Galgani nel corso del nuovo anno del trono over? La dama torinese più amata di Uomini e Donne, pare essere stata ‘smascherata’ anche dalla sua nemica secolare: Tina Cipollari. Perché vi diciamo questo? Proseguite nella lettura per poterlo scoprire! La burrosa ex vamp ha di recente rilasciato delle nuove dichiarazioni tra le pagine del settimanale Vero. Dopo la pubblicazione dell’intervista, si sarebbero scatenate non poche polemiche, generate proprio dalle forti esternazioni dell’opinionista più frizzante della televisione italiana. Secondo la Cipollari infatti, proprio Gemma all’interno del programma dedicato ai sentimenti, starebbe prendendo in giro tutti quanti. E così, tramite le riviste arriva ancora una volta la nuova stoccata alla dama che, attualmente, resta in silenzio. In attesa di scoprire se entro l’anno ci saranno oppure no delle nuove registrazioni, il pubblico si sta domandando se queste ultime rivelazioni, potrebbero mettere la Galgani definitivamente alla porta.

Uomini e Donne, nuovo round tra Tina e Gemma

Secondo il punto di vista di Tina infatti, proprio la Galgani sarebbe da sempre stata a conoscenza dei sentimenti provati nei confronti di Giorgio Manetti ma, viste le continue polemiche, non avrebbe mai trovato il coraggio di esporsi di nuovo. La verità infatti, è venuta a galla per sua volontà, proprio nel corso delle ultime puntate del trono over andate in onda prima di salutare il pubblico e ritrovarlo nel 2018. Per la Cipollari la dama, avrebbe semplicemente mostrato falso interesse verso altri cavalieri, come Marco Firpo con il quale, dopo una precedente frequentazione aveva nuovamente voluto ricominciare. Con il cavaliere genovese però, le cose sono malamente naufragate nel corso della passata estate e la loro ritrovata passione è durata solo un paio di mesi. “Ha preso in giro tutti”, ha sbottato l’opinionista di Uomini e Donne. È possibile che Gemma abbia intrapreso delle nuove relazioni soltanto per fare ingelosire il suo ex fidanzato? Staremo a vedere se la Galgani deciderà in qualche modo di rispondere alle nuove accuse della sua nemica numero uno.

© Riproduzione Riservata.