Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono classico 28 dicembre: Paolo Crivellin fa la sua scelta e arriva il nuovo tronista? Le parole di Raffaella Mennoia.

28 dicembre 2017 Anna Montesano

Paolo Crivellin, Uomini e donne

Siamo nel pieno delle vacanze natalizie, Uomini e Donne in tv è in pausa ormai da qualche giorno ma non si fermano le registrazioni. A metà tra Natale e Capodanno, tronisti e corteggiatori tornano infatti nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione che pare non sarà priva di colpi di scena. A svelare della registrazione e a farci capire che sarà molto importante per i fan è proprio Raffaella Mennoia, nota autrice del dating show di Canale 5, che attraverso il messaggio postato su Instagram sembra anticipare che oggi finalmente Paolo Crivellin farà la sua scelta. È finalmente arrivato il momento di scoprire chi tra Angela Caloisi, Marianna Acierno e Giorgia Caldarulo è òa ragazza che è riuscita a conquistare il cuore del bel tronista che tanto ha fatto penare corteggiatrici e pubblico con la sua indecisione.

CHI È IL NUOVO TRONISTA?

Le titubanze sembrano tuttavia essere finite, tanto che Paolo oggi svelerà la sua scelta. Ma non sembra sia tutto. "E anche sto Natale...oggi lavoro e Domani nuova registrazione...e già rido sapendo cose che non posso dire...ma rido...#e’arrivatoluomodallemille..." scrive Raffaella Mennoia sui social, parole che in tanti hanno interpretato come l'annuncio dell'arrivo, dopo la scelta di Paolo Crivellin, di un nuovo tronista. Ma chi potrebbe essere "l'uomo dalle mille..."? Alcuni fan di Uomini e Donne credono possa trattarsi di Nicolò Fabbri, ex corteggiatore di Sabrina Ghio, altri invece interpretano le parole della Mennoia come riferite allo stesso Paolo e alla sua scelta. La curiosità sarà comunque soddisfatta soltanto oggi pomeriggio.

