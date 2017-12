Uomini e Donne/ Anticipazioni: rottura per Sonia ed Emanuele e nuova vita per i Clario (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico anticipazioni: Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti si lasciano, Claudio Sona e Mario Serpa invece, dopo la crisi si ritrovano a Berlino.

28 dicembre 2017 Valentina Gambino

Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini hanno definitivamente messo la parola “fine” alla loro storia d’amore. La coppia nata dal trono classico di Uomini e Donne dello scorso anno, ha avuto modo di viversi al 100%, con una immediata convivenza che ha regalato loro momenti indimenticabili. A rompere il ghiaccio su Instagram, ci ha pensato il ragazzo che, postando uno scatto della sua ex fidanzata, ha voluto accompagnarlo da un lungo messaggio di stima e affetto. Emanuele infatti, afferma che sarà difficile per lui non vederla costantemente girare per casa con quella speciale allegria che da sempre la contraddistingue. Di seguito, ha parlato anche dei rispettivi caratteri, forti e delle volte indomabili. Poi un emozionante “mea culpa”: “Sarei altresì ipocrita se non mi assumessi le mie responsabilità, sono consapevole di come i miei ritmi di vita, le mie passioni, i miei errori, l’egoismo ed il mio carattere spesso troppo orgoglioso abbiano tolto del tempo a noi, e ci abbiano portato nel divenire due persone distanti da quelle che sappiamo essere". Anche Sonia ha ‘risposto’ al fidanzato, esordendo sulle Stories dapprima spiegando ai fan e poi dedicando alcune parole al giovane Mauti: "A te invece che tutto sai... dico comunque grazie".

Uomini e Donne: coppia che si lascia, coppia che si ritrova

Nel frattempo, per una coppia che si ‘sfascia’ in via definitiva, un’altra conferma ufficialmente di essersi ritrovata. Stiamo parlando di Claudio Sona e Mario Serpa, ex protagonisti del primo trono gay di Uomini e Donne. Se gli estimatori hanno urlato al ‘miracolo’, gli haters hanno puntato il dito contro la coppia accusandoli nuovamente di sfruttare la loro relazione d’amore solo per semplice business. In vacanza a Berlino, la coppia si è ripresentata ai fan senza dare particolari spiegazioni ufficiali. Peccato però che, oltre alla gioia siano nate anche numerose critiche e commenti negativi. Proprio in queste settimane, l’ex tronista ha perfino pubblicato il suo primo libro: sarà un caso l’avvenuto riavvicinamento con Mario? Staremo a vedere se, nel corso di queste giornate, i due avranno voglia e modo di rilasciare delle dichiarazioni ufficiali in merito alla loro ritrovata unione. Nel frattempo su di loro, regna sovrano un cauto scetticismo.

