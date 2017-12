VASCO ROSSI / Il concerto-evento al Modena Park per i suoi 40 anni di carriera (La notte di Vasco)

Vasco Rossi ancora protagonista su Rai Uno con "La notte di Vasco", una serata evento con il quale il rocker ha festeggiato i suoi primi 40 anni di carriera.

Il sound di Vasco Rossi questa sera risuonerà su Rai Uno con La notte di Vasco, il concerto evento realizzato al Parco Enzo Ferrari di Modena con il quale il rocker di Zocca ha festeggiato i suoi primi 40 anni di carriera. L'evento, che ha radunato oltre 220 mila fan, ha registrato un successo senza precedenti. Per la prima volta nella storia della musica italiana, infatti, è stato venduto a tempo record un quantitativo così alto di biglietti per una sola data, tanto da rendere necessario allestire, in oltre 140 cinema, la proiezione del live per coloro i quali non sono riusciti ad aggiudicarsi un posto per l'evento. Fra le curiosità legate alla serata, ricordiamo la scelta di celebrare il traguardo con un live di oltre 40 brani, uno per ogni anni di carriera di Blasco, iniziata nel lontano 1977 con la sua "Vita spericolata". Un concerto da record su più fronti quello di Vasco Rossi: in occasione del suo live, infatti, nella città di Modena sono stati chiusi alcuni accessi autostradali, mettendo in moto una serie di misure di sicurezza senza precedenti.

IL LIVE, IL FILM E I COFANETTI IN EDIZIONE LIMITATA

Appuntamento imperdibile questa sera con "La notte di Vasco", il concerto evento in onda a partire dalle 21.25 su Rai Uno. Con questo live, registrato lo scorso 1 luglio al Parco Enzo Ferrari di Modena, Vasco Rossi ha battuto ogni record, superando nelle vendite anche miti della musica mondiali come gli U2 e Bruce Springsteen. Il suo concerto qualche settimana fa è diventato un film, proiettato nei cinema italiani in tre date (il 4, il 7 e il 9 dicembre) e totalizzando oltre 50 mila spettatori. Ad accompagnare il docu-film dedicato ai primi 40 anni di Blasco anche un libro: "Vasco Mondiale, al Modena Park la tempesta perfetta", che si affianca a una serie di cofanetti dedicati all'evento. Le raccolte di musica realizzate per gli appassionati, in particolare, sono 4, fra le quali due edizioni limitate da 2000 pezzi e una in vinile sul quale è inciso l'intero live realizzato a Modena.

