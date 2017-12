Vince Pastano/ Chi è il chitarrista che ha preso il posto di Maurizio Solieri (La notte di Vasco)

Vince Pastano questa sera sarà al fianco di Vasco Rossi per la serata dal titolo "La notte di Vasco". Sul palco con il rocker dal 2014, Pastano ha preso il posto di...

28 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Vince Pastano, chitarrista di Vasco Rossi (Facebook)

Vince Pastano, all'anagrafe Vincenzo Pastano, è il chitarrista che dal 2014 accompagna la band di Vasco Rossi in tutte le sue tournée. Musicista, compositore e produttore discografico, Pastano, che dal 2005 è anche il chitarrista di Luca Carboni, ha fondato l'etichetta discografica Liquido Records, nata nel 2012 con la collaborazione di Ignazio Orlando e Max Messina. Nel suo lungo curriculum vanta inoltre progetti da solista e con artisti nazionali e internazionali, fra i quali ricordiamo Lucio Dalla, Roberto Terzani dei Litfiba, Hiroko Kouda, Fabri Fibra, Eugenio Bennato, George Mann e Guido Elmi. Proprio da quest'ultimo, secondo quando riporta La Provincia di Varese, sarebbe arrivata la telefonata che gli ha cambiato la vita, e che nel 2014 l'ha portato al fianco di uno dei rocker più amati del panorama musicale italiano: Vasco Rossi. Fondamentale, in questa vicenda, il contributo di Stef Burns, che lo ha presentato a Elmi dicendogli: "Se cerchi un chitarrista dai suoni particolari, eccoti Vince".

VINCE PASTANO E L'INCONTRO CON GUIDO ELMI

L'incontro con Guido Elmi segnò sprofondamento la carriera di Vince Pastano, che proprio insieme a lui ha iniziato a collaborare per uno show in onda su Rai5. Successivamente, la proposta di scrivere assieme l'interludio per il tour di Vasco Rossi del 2013, anticipando, di fatto, l'invito dell'anno successivo a partecipare alla tournée in veste da protagonista. In questa occasione, Vince Pastano si è ritrovato ad assolvere un ruolo non semplice, quello di prendere il posto dello storico chitarrista di Vasco Rossi, Maurizio Solieri. "Per me non è una vittoria aver preso il posto di Solieri, ma un grande onore e un’enorme responsabilità. Stiamo parlando di un gigante della musica, che ha composto pietre miliari come “C’è chi dice no” tanto per dirne una. Ci sono tanti bravissimi chitarristi sulla piazza e io mi sento un miracolato ad essere finito accanto a Vasco. Mi dispiace quando si scatenano queste “guerre” perché non c’è, non ci deve essere gara tra i musicisti", ha ammesso Pastano raggiunto da Federica Artina per "La provincia di Varese".

