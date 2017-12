AIDA YESPICA / Foto, riabbraccia il figlio Aron dopo tre mesi di lontananza (Grande Fratello Vip 2)

Aida Yespica ha potuto riabbracciare il figlio Aron dopo una lontananza durata circa tre mesi a causa della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2.

29 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Aida Yespica ha concluso nel migliore dei modi la sua esperienza al Grande Fratello Vip 2: sebbene in un primo momento abbia faticato a conquistare l'affetto del pubblico, la venezuelana è riuscita ad arrivare fino alla finalissima, superata soltanto da illustri colleghi del calibro di Daniele Bossari e Luca Onestini. Ma la chiusura nella casa più spiata d'Italia ha obbligato Aida a stare lontana per ben tre mesi dal figlio Aron, che vive a Miami insieme al padre Matteo Ferrari (proprio l'uragano che aveva colpito la Florida lo scorso settembre aveva messo in dubbio la partecipazione della Yespica al reality show di Mediaset). Ecco quindi che, concluse le interviste e gli impegni di routine del dopo GFVip, la Yespica è subito corsa nella città della Florida per riabbracciare la persona a lei più cara e trascorrere insieme a lui le vacanze di Natale. E in questi giorni di sole e mare, la modella ha colto la palla al balzo, godendo del lusso dell'amico Gianluca Vacchi.

Aida Yespica e Aron ospiti di Gianluca Vacchi

Aida Yespica è tornata single, ponendo fine alla sua relazione con Giuseppe Lama, cominciata pochi mesi dell'inizio del Grande Fratello Vip 2. Se in un primo momento sembrava che la coppia potesse risolvere i problemi sorti durante il reality show, successivamente è stata proprio la venezuelana ad ammettere di essere cambiata e di non poter proseguire più tale relazione: "Il mio cuore non batteva più come prima", aveva confessato al settimanale Chi dopo la rottura con Geppy. E da single, Aida si è diretta a Miami vivendo alcuni giorni di assoluto divertimento insieme ad Aron nella nuova villa di Gianluca Vacchi. Quest'ultimo ha anche ospitato madre e figlio nella sua barca, anche in compagnia di Raffaella Zardo. Molti scatti di questo piacevole periodo sono stati da lei pubblicati su Instagram, a dimostrazione della ritrovata felicità grazie all'incontro con Aron. Clicca qui per vederli.

