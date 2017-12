Albano e Romina Power ancora insieme/ I fans non smenttono di sognare il ritorno di fiamma

Albano e Romina Power ancora insieme per L'anno che verrà, la trasmissione con cui Raiuno festeggia il Capodanno. I fans, nel frattempo, sognano ancora il ritorno di fiamma.

29 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Albano e Romina Power

Quella di Albano Carrisi e Romina Power è stata una grande storia d’amore che continua ad appassionare i fans ancora oggi. I due artisti si sono separati ormai da tantissimi anni ma i fans non si rassegnano all’idea di non vederli più come coppia e continuano a sognare il ritorno di fiamma nonostante il Leone di Cellino San Marco si sia da tempo formato un’altra famiglia insieme a Loredana Lecciso. Albano e Romina Power hanno cominciato a riavvicinarsi grazie alla musica. I due ex coniugi hanno ricominciato a cantare insieme portando le loro canzoni in giro per il mondo. Il pubblico ha così ricominciato a sperare di vederli anche nuovamente felici e innamorati soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate da Romina ai microfoni di Verissimo: “Al Bano mi ama ancora e anche io lo amo ancora. Se tu vivi con una persona per 30 anni rimane sempre il collegamento, anche se non vivono più insieme. L'amore resta sempre". Albano ha prontamente smentito il ritorno di fiamma e più volte si è detto stufo del gossip. "Basta gossip su me e Romina, la mia compagna è Loredana Lecciso. Io e Romina siamo come fratello e sorella", aveva detto. Oggi, però, i rumors sono tornati a galla anche se non ci sono prove del riavvicinamento sentimentale sognato dai fans. Albano e Romina, infatti, hanno trascorso le feste di Natale separati: lei in montagna con i figli e lui a Cellino.

ALBANO E ROMINA INSIEME A CAPODANNO

Complice un impegno professionale, Albano Carrisi e Romina Power trascorreranno il Capodanno insieme. I due, infatti, saranno presenti a Maratea per L’anno che verrà, la trasmissione di Raiuno condotta da Amadeus e che andrà in onda il 31 dicembre. Sul palco, tra i tanti artisti presenti, ci saranno proprio Albano e Romina. Ieri, con un post su Instagram, ha annunciato di essere alla prese con la scelta degli abiti per Capodanno mostrandosi serena e sorridente. Romina Power, dunque, appare molto concentrata sulla sua carriera che sta vivendo un nuovo capitolo dopo la reunion con Albano. I fans, dunque, sono pronti a seguirli anche l’ultima notte dell’anno sperando di ricevere qualche segnale che faccia pensare ad un loro riavvicinamento. Per il momento, Albano e Romina restano due persone che si sono amate molto e che sono tornate a collaborare insieme solo professionalmente.

© Riproduzione Riservata.