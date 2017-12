BASIC INSTINCT/ Su Rete 4 il film con Michael Douglas e Sharon Stone (oggi, 29 dicembre 2017)

Basic Instinct, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 29 dicembre 2017. Nel cast: Michael Douglas e Sharon Stone, alla regia Paul Verhoeven. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

29 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rete 4

NEL CAST NICHAEL DOUGLAS E SHARON STONE

Basic Instinct, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 21,10. Una delle pellicole più controverse della cinematografia mondiale. La pellicola che di fatto ha fatto conoscere in tutto il mondo gli attori protagonisti (Michael Douglas e Sharon Stone), è stata diretta da un artista del genere quel Paul Verhoeven, famoso già per altri successi planetari. Il film ascritto al genere dei thriller con connotazioni erotiche, è stato prodotto dalla Universal Pictures unitamente a Canal+ ed è stata distribuita in Italia dalla Vittorio Cecchi Gori Group. Belle le musiche composte e dirette da Jerry Goldsmith per una pellicola già vista svariate volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani, e che andrà nuovamente in onda questa sera. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

BASIC INSTINCT, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Johnny Boz, è un'ex star del rock americano che viene ritrovato ucciso dopo una serata di sesso, con un punteruolo da ghiaccio, delle indagini si occupa il detective del dipartimento di San Francisco Nick Curran denominato dai suoi stessi colleghi "il Giustiziere". I sospetti immediatamente si appuntano sulla psicologa e scrittrice di successo bisessuale Catherine Tramell, ultima donna vista insieme a Boz. Curran, insieme al suo collega Gus, si reca a casa della donna ma, riescono a parlare solamente con l’amate della donna, la bellissima e conturbante Roxy Hardy. Roxy afferma che la Tramell non ha passato la notte con lei essendo da qualche giorno nella sua casa al mare, recatisi sul posto i due poliziotti scoprono un libro scritto dalla stessa Tramell nel quale un uomo veniva ucciso con le stesse modalità di Boz. La psicologa accetta di farsi interrogare presso la stazione di polizia, e qui, in maniera del tutto casuale accavalla le gambe facendo scoprire ai poliziotti che non porta slip. Il fatto, insieme alla conturbante avvenenza della donna, fanno innamorare Currell che inizia una relazione con la sospetta. Come se non bastasse la relazione scatena la gelosia di Roxy che però durante un inseguimento operato da Nick, sbanda con la sua vettura e muore. Le indagini successive permettono di scoprire che l'amante della Trammell era di fatto una poco di buono. Nel film irrompe un’atra dottoressa, Beth Garner, quest’ultima è a conoscenza di tutto ciò che è avvenuto, non solamente perché amica della Trammell ma anche per essere stata l’amante di Nick. Dopo essere stato sospettato di essere pazzo, Nick si rende conto che la Beth è parte integrante dell’assassino di Boz e corre a casa del suo partner, per metterlo al corrente dei progressi, qui trova il collega agonizzante in una posizione descritta nell’ennesimo volume della Trammell. Sopraggiunge però Beth, la quale dopo una mossa azzardata viene uccisa da Nick uccisione che porta il detective ad essere messo sotto inchiesta dagli affari interni. Dopo qualche giorno però la polizia scopre che Beth era la vera assassina degli uomini stante il ritrovamento presso la sua abitazione di alcuni elementi incriminanti, ella si rifaceva ai volumi scritti da Catherine per incastrarla in quanto aveva un’invidia profonda per la donna, essendo stata la sua amante al college, solo successivamente era diventata la Beth conosciuta da Nick, una donna che però aveva giurato di rovinare la sua prima donna. Finale del film dedicato alla continuazione della storia d’amore tra Nick e Catherine, con i due che fanno sesso accanto ad…un punteruolo da ghiaccio.

