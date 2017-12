BEAUTIFUL / Anticipazioni americane: Bill Spencer è davvero interessato a Steffy!

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: cosa sta pensando davvero Bill Spencer? Dopo la notte trascorsa insieme a Steffy, il magnate continua a pensare alla nuora.

29 dicembre 2017 Redazione

Beautiful

Mentre le puntate italiane di Beautiful sono in pausa (torneranno solo l'8 gennaio 2018), i telespettatori possono restare in contatto con la loro soap preferita seguendo le novità di quanto sta accadendo negli Stati Uniti. E possiamo assicurarvi che non c'è proprio da annoiarsi. Steffy ha scoperto di essere rimasta incinta e ha deciso di sottoporsi al test di gravidanza per escludere la possibilità che sia Bill il padre del bambino che aspetta. Fortunatamente le analisi hanno confermato le sue speranze: la paternità è stata attribuita a Liam anche se in futuro questa vicenda potrebbe riservare nuove amare sorprese agli Steam. Ma in attesa di qualsiasi evoluzione sul caso, Steffy deciderà di mettere una pietra sopra a quanto accaduto (o quanto meno di provarci) e cercare di prendere in mano le redini della sua vita al fianco di Liam. Sarà così che, dopo avere sognato di dare alla luce un bambino con il volto di Bill (una delle scene più trash della storia di Beautiful), Steffy sarà protagonista di un sogno ben diverso: lei e Liam felici insieme al loro bambino che, per l'occasione, sarà interpretato da un guest star stupenda ovvero niente meno che Ford Clifton, il figlio di Scott (alias Liam).

Beautiful anticipazioni americane: Bill è innamorato di Steffy?

Ma i problemi di Steffy non potranno dirsi risolti con la sola scoperta della paternità del bamnbino. I fan di Beautiful sanno bene che nella soap i misteri non restano tali a lungo e che molto presto la verità sul tradimento potrebbe giungere alle orecchie di Liam. Gli indizi su questa resa dei conti non si limitano alle sole dichiarazioni di Bradley Bell. Fin dal giorno del tradimento, Bill ha infatti dimenticato il suo grande amore per Brooke e si è reso conto di provare dei veri sentimenti per Steffy. In passato era già stato pronto a lasciare Katie per cominciare una nuova vita con la Forrester e a quanto pare questa sua convinzione tornerà di grande attualità negli episodi d'oltreoceano. Lo Spencer proporrà alla sua ez amante di fuggire lontano, dimenticando così tutti i problemi di Los Angeles. E mentre Steffy continuerà a ripensare alla sua storia con Liam, rivivendo soprattutto quanto accaduto ad Aspen, Liam avrà dei flashback su di lei e sulla notte d'amore trascorsa insieme. Il magnate Spencer innamorato riuscirà ad evitare di fare del male al figlio Liam? Difficile crederlo...

