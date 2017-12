BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE / Separati durante le vacanze? Ecco l'indizio, foto

Belen Rodriguez e Andrea Iannone hanno trascorso separati i primi giorni delle festività natalizie. Il pilota della Suzuki è tornato dalla sua famiglia, ecco l'indizio.

29 dicembre 2017 Redazione

Belen Rodriguez (Instagram)

Il rapporto tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone prosegue a gonfie vele, come riportano le recenti parole del pilota di Vasto oltre che gli scatti in atteggiamenti inequivocabili della coppia sulla rivista Chi. Eppure i due fidanzati potrebbero avere trascorso separatamente in Natale. Le tante Instagram Stories pubblicate sia da Belen che da Cecilia in occasione dei festeggiamenti avvenuti a Milano non mostrano mai il campione della Suzuki che questa volta potrebbe avere deciso di trascorrere in famiglia le festività. Anche una sua dichiarazione su Instagram sembra confermare questa decisione: "Le origini non si scordano mai", ha scritto Iannone, che quasi sicuramente ha lasciato almeno per qualche giorno Belen e il clan Rodriguez al gran completo per recarsi proprio nel suo paese di origine. Si tratterà comunque solo di una pausa di breve durata? Sembra certo, infatti, che la coppia si riunirà per Capodanno, anche se il luogo in cui verrà salutato il 2018 resta per il momento ancora top secret.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone: vacanze separate per la coppia

Se l'ultimo scatto pubblicato da Andrea Iannone sulle sue Instagram Stories (clicca qui per vederlo) sembra confermare il suo viaggio verso Vasto dove trascorrerà alcuni giorni delle vacanze di Natale lontano dalla sua fidanzata, Belen Rodriguez ha deciso di restare a Milano in compagnia del piccolo Santiago e del loro nuovo gatto. Il nuovo arrivato in famiglia rappresenta il vero protagonista delle foto pubblicate dalla modella argentina nei social network ed è chiaro che, come ogni felino, ha già preso il controllo di tutte le stanze dell'appartamento. Santi appare entusiasta di questa bella novità, mentre Belen deve fare i conti con qualche imprevisto relativo al pelo del suo nuovo amico. Ma come da lei mostrato sui social, una soluzione può essere trovata se si vuole...

© Riproduzione Riservata.