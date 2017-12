Black Mirror 4/ Su Netflix i sei episodi che raccontano una "realtà possibile"

I nuovi episodi di Black Mirror 4 sono finalmente disponibili in streaming su Netflix: ansia e nevrosi firmate da Charlie Brooker sono pronte a tirarci dentro il vortice

29 dicembre 2017 Hedda Hopper

Black Mirror 4

Gli amanti del genere fantascienza e del thriller psicologico potranno finalmente mettersi comodi e passare questi ultimi giorno del 2017 a caccia di "fantasmi" con Black Mirror 4. La nuova stagione arriva oggi, 29 dicembre, su Netflix con i suoi sei episodi e i fan sono già pronti per l'ennesima maratona del fine settimana ma cosa succederà adesso? Black Mirror ha il merito di anticipare i tempi e anche questa nuova stagione farà lo stesso per i fan della serie e di Charlie Brooker che ha firmato quasi interamente tutto lo show. Le sue nevrosi hanno dato via a Black Mirror dietro e davanti allo specchio e questo lo ha sottolineato più volte per la felicità dei fan che sono felici di farsi trascinare nel vortice tra ansie e paure che solo i più fortunati riescono a metabolizzare e superare.

TUTTE LE ANTICIPAZIONI SU BLACK MIRROR 4

L'horror ci travolgerà sin dal primo episodio dal titolo USS Callister che ci porterà su una astronave stile Star Trek dove una donna si risveglia solo per scoprire che l'equipaggio è pronto a venerare il suo impavido capitano. Nuove tecnologie, la speranza di poter tenere sotto controllo i propri figli usando nuovi mezzi e la paura che quello che stiamo vedendo un giorno possa essere possibile. Black Mirror 4 non delude anche se i suoi episodi sono sempre altalenanti e non sempre un'intera stagione conquista il pubblico fino in fondo. A finire sotto la lente questa volta non saranno solo madri pronte a non perdere i contatti con i loro figli ma anche coppie pronte a scoprire quanto dureranno le loro relazioni o addirittura tecnologie pronte a leggere i pensieri più segreti. Cos'altro vedremo in questi episodi?

