CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ Amore a gonfie vele: tanti progetti per la coppia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, amore a gonfie vele per la coppia che pensa a progetti di vita importanti aspettando l'arrivo del nuovo anno in montagna.

29 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Sono passati solo due mesi da quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno capito di essersi innamorati e di non poter stare lontani l’uno dall’altra ma, da quel giorno, non solo sono sempre più uniti e innamorati ma se potessero tornare indietro farebbero esattamente la stessa scelta. Cecilia, in particolare, non si è mai pentita di aver lasciato Francesco Monte per cominciare una storia con Ignazio Moser che, ogni giorno, le regala quella serenità e quella felicità che ha sempre cercato. Bellissimi, giovani e innamorati, Cecilia e Ignazio hanno tanti progetti insieme. La Rodriguez, in particolare, ha annunciato di essere pronta per diventare mamma e di considerare Ignazio il grande amore che stava aspettando. Un progetto di vita importante che, forse, si realizzerà tra qualche tempo. Nel frattempo, i due stanno facendo le prove di una convivenza trascorrendo tantissimo tempo nella nuova casa di Cecilia a Milano. Sarà quello il loro nido d’amore?

CAPODANNO IN MONTAGNA PER CECILIA E IGNAZIO

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno vivendo il loro amore anche in famiglia. Subito dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip, non hanno perso tempo procedendo subito alle presentazioni in famiglia. Sia Cecilia che Ignazio sono stati accolti bene dai Moser e dai Rodriguez che hanno dato la benedizione alla nuova coppia. Cecilia e Ignazio hanno così trascorso il Natale a casa di Belen, con i genitori di Cecilia, Jeremias, Andrea Iannone e altri amici. La coppia, invece, brinderà al nuovo anno sulle Dolomiti insieme alla famiglia di Ignazio e agli amici. I due piccioncini hanno raggiunto la tenuta Moser ieri e, probabilmente, resteranno fino alla prossima settimana per concedersi qualche giorno di relax ad alta quota.

