DANIELA CHRISTIANSSON, LA FIDANZATA DI MAXI LOPEZ NEI GUAI/ La bionda balla con un'amica e arriva la polizia

Daniela Christiansson, la fidanzata di Maxi Lopez, finisce nei guai durante una serata di divertimento con gli amici: il vicino chiama la polizia per la musica troppo alta.

29 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Maxi Lopez e Daniela Christiansson

Dopo la fine del matrimonio con Wanda Nara, Maxi Lopez ha trovato nuovamente l’amore accanto alla bellissima Daniela Christiansson con cui si mostra spesso sui social. La storia tra il calciatore e la modella svedese procede a gonfie vele al punto che, sul profilo social di Maxi Lopez è possibile trovare foto in cui è insieme alla compagna e ai figli. La nuova fidanzata del calciatore ha sempre mantenuto un basso profilo, almeno fino a ieri. Daniela Christiansson, infatti, è stata la protagonista di una vicenda che è diventata subito di dominio pubblico. Sicuramente, la situazione che ha coinvolto la nuova fidanzata di Max Lopez è meno grave di quanto accaduto tra il suo compagno e l’ex moglie Wanda Nara, protagonisti di una vera e propria guerra giudiziaria per la custodia dei figli. Tuttavia, nonostante la vicenda non sia così grave, il nome di Maxi Lopez ha fatto sì che il fatto diventasse di dominio pubblico.

DANIELA CHRISTIANSSON, LA FIDANZATA DI MAXI LOPEZ FINISCE NEI GUAI PER UN BALLETTO

Bellissima e biondissima, Daniela Christiansson è una modella internazionale. Sul suo profilo Instagram, tra le varie foto in cui è in compagnia del fidanzato, ha pubblicato un video in cui si diverte a ballare insieme ad un’amica e collega in un appartamento di Milano, dopo uno shooting fotografico. A quanto pare, la musica troppo alta ha infastidito il vicino che ha chiesto l’intervento della polizia. Quando, però, gli agenti sono arrivati sul posto, hanno chiuso la vicenda senza gravi conseguenze. Sulla vicenda, la modella ha ironizzato e sui social ha commentato così il tutto: “La polizia non è stata così cattiva quando una bionda e una mora le hanno aperto la porta”.

© Riproduzione Riservata.