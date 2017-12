Damiano Carrara / Il giudice sui social per il compleanno di Ernst Knam (Junior Bake Off Italia 2017)

Damiano Carrara questa sera tornerà su Real time per il secondo appuntamento di Junior Bake Off Italia 2017, il cooking show dedicato ai piccoli pasticceri.

29 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Damiano Carrara, giudice di Junior Bake Off Italia

Tutte le fan di Damiano Carrara potranno tirare un sospiro di sollievo: l'amato giudice di Junior Bake Off Italia 3 questa sera tornerà su Real Time per il secondo episodio della stagione dedicata ai più piccoli. Per tutte le sue follower, sarà come sempre un appuntamento da non perdere, dal momento che ormai da molte settimane, ogni venerdì, migliaia di followerr si danno appuntamento su Real Time e sui social per quello che è stato comunemente definito come il "Damiano Day". Da parte sua, l'amatissimo pasticcere non fa che ringraziare le sue follower sui social, dove condivide, giorno dopo giorno, i suoi numerosi aggiornamenti. In uno degli ultimi post, in particolare, Damiano Carrara ha salutato i suoi fan in occasione del compleanno di Ernst Knam, con il quale si è lasciato immortalare in uno dei suoi ultimi selfie. "Tanti auguri @ernstknam! Buon compleanno", si legge sul suo profilo social e lo scatto, in poche ore, ha collezionato oltre 30 mila like. Se Volete visualizzare l'immagine, potete cliccare qui.

SI RINNOVA L'APPUNTAMENTO CON IL "DAMIANO DAY"

Dopo aver sapientemente guidato gli aspiranti pasticceri alla conquista del titolo di Bake Off Italia 2017, Damiano Carrara è approdato all'edizione dedicata ai talenti junior che ha preso il via su Real Time in prima serata lo scorso venerdì. Ad affiancarlo, in questo compito sempre più arduo, oltre ai due giudici che sono stati al suo fianco nel corso dell'ultima edizione che si è conclusa qualche settimana fa con la vittoria di Carlo Beltrami, anche Katia Follesa, che nell'edizione Junior ha preso il posto di Benedetta Parodi. Ancora una volta, quindi, lo chef italiano amatissimo negli States darà il suo contributo alla gara di dolci più appetitosa della televisione, alle prese con ganache, torte, cupcake e bignè. Chi fra i piccoli partecipanti riuscirà a conquistare il suo palato e a ottenere un lasciapassare per la puntata della prossima settimana? Per scoprirlo, l'appuntamento è come sempre su Real Time, alle 21.10.

