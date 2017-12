Eliminati Junior Bake Off Italia 3 / Chi uscirà nella seconda puntata? (oggi, 29 dicembre)

Eliminati Junior Bake Off Italia 3: questa sera, venerdì 29 dicembre 2017, abbandoneranno il programma altri 2 giovani pasticceri amatoriali. Di chi si tratta oggi?

29 dicembre 2017 Valentina Gambino

Eliminato Junior Bake Off Italia 3

I piccoli concorrenti di Junior Bake Off Italia 3, sono nuovamente alle prese con le più svariate creazioni dedicate all’alta pasticceria. Per loro l’età è semplicemente un numero perché alle loro spalle, un talento (nemmeno troppo nascosto) che farebbe bonariamente rabbrividire chiunque. Stasera altri due eliminati, per un secondo appuntamento che va in onda dopo il Natale e pochissimi giorni prima dalla fine del 2017. Quali creazioni ci regaleranno i piccoli talenti ancora in gara? Lo scopriremo questa sera, a partire dalle 21.10 circa per il secondo appuntamento che andrà in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre). Come sempre, ci saranno i tre pronti giudici del programma che, dopo aver dato il loro parere prima per l’edizione dedicata ai grandi e poi per quella interamente dedicata ai Vip, si trovano questa volta a dover giudicare i piccoli concorrenti che variano tra i 7 e i 12 anni di età. Già dalla prima puntata, abbiamo visto i piccoli talenti destreggiarsi in cucina con la preparazione di un adulto.

Chi verrà eliminato dalla seconda puntata di Junior Bake Off Italia 3?

Quali saranno i due eliminati nel corso della serata? Esattamente come l’edizione per ‘grandi’, Junior Bake Off Italia 3 presenta lo stesso meccanismo di gioco. Ecco perché, i piccoli aspiranti pasticceri sono alle prese ancora una volta con grembiuli blu e due pesanti eliminazioni. Dopo la prima puntata, anche stasera succederà la stessa cosa, a partire dalle 21.10 circa in onda su Real Time. Katia Follesa che ha preso il posto di Benedetta Parodi, tornerà puntuale sotto il mitico tendone per presentare la seconda puntata. Al suo fianco, anche i tre validi giudici del programma che dovranno assegnare nuovamente il grembiule blu e giudicare gli altri dieci concorrenti rimasti ancora in gara per portarne avanti solo otto. I piccoli pasticceri amatoriali, nel corso della puntata dovranno eseguire ricette regalando loro un tocco personale e rivisitandole con una certa fantasia. La scorsa puntata d'esordio, il grembiule blu è andato al piccolo Massimo mentre Alice e Camillo sono stati eliminati. Ancora in gara quindi: Alessandro, Chiara, Edoardo, Elisa, Filippo, Gaia, Massimo, Matteo, Sara e Sara Andrea.

