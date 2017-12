FAMILY FOR CHRISTMAS/ Su Canale 5 il film diretto da Amanda Tapping (oggi, 29 dicembre 2017)

29 dicembre 2017 Cinzia Costa

Family for christmas, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 16,30. Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta nel 2015, il titolo letteralmente si traduce "Famiglia per Natale" ed è una prima televisiva. Family for Christmas è un film prodotto proprio per il piccolo schermo e non ha avuto passaggi cinematografici, è una produzione Hallmark americana e canadese. La regia è di Amanda Tapping, che è anche un'attrice nota in italia per aver preso parte al telefilm di fantascienza Stargate. Il cast del film è invece composto da Lacey Chabert, che interpreta la protagonista Hannah Dunbar, e Tyron Leitso, che invece recita la parte di Ben Matthews. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

Hannah è una reporter molto in gamba ed agguerrita, tutta la sua vita è dedicata univocamente al lavoro e alla carriera. Dopo aver ricevuto una promozione, Hannah è al settimo cielo quando riceve una curiosa visita, un uomo vestito da Babbo Natale la fa riflettere sulle cose che avrebbe davvero voluto dalla vita. Quella sera, Hannah, sola nel suo grande appartamento, ripensa a Ben, il suo fidanzatino dei tempi del liceo, di cui era stata molto innamorata. Il giorno dopo Hannah si trova inaspettatamente catapultata in un'altra vita. Scopre di essere sposata a Ben e che loro due hanno avuto due bambini. Al lavoro nessuno la conosce e lei deve abituarsi in fretta alla sua nuova famiglia. Dapprima fa fatica, ma poi scopre che tutto sommato fare la mamma le piace, i suoi figli sono fantastici e Ben è un marito attento e premuroso. Quando riceve un'allettante proposta di lavoro, per la prima volta Hannah scopre che la carriera per lei non è più così importante...

