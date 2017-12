FAUSTO & FURIO - NUN POTEMO PERDE/ Su Italia 1 il film con Enzo Salvi (oggi, 29 dicembre 2017)

Fausto & Furio - Nun potemo perde, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 29 dicembre 2017. Nel cast: Maurizio Battisti ed Enzo Salvi, alla regia Luciano Gaudino. Il dettaglio.

29 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Italia 1

NEL CAST ENZO SALVI

Fausto & Furio – Nun potemo perde, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 21,20. Una commedia girata in Italia nel 2017 che ha avuto i plausi della critica in quanto con la leggerezza italiana riesce ad essere la parodia del ben più famoso Fast and Furious. Il film è stato diretto da Luciano Gaudino che si basa su un soggetto scritto da Enzo Salvi, ottime sono le musiche dirette da Franco Eco, la produzione e la distribuzione sono state invece curate dalla Sunshine Production S.r.. Buono anche se non molto conosciuto il cast di attori protagonisti, i ruoli principali quelli di Furio e Fausto sono stati affidati a Maurizio Battisti ed Enzo Salvi, ottima anche la presenza di Stefano Ambrogi. Ma scoriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

FAUSTO & FURIO - NUN POTEMO PERDE, LA TRAMA DEL FILM COMICO

La trama si impernia su Fausto e Furio due strampalati romani con un’esistenza tutt’altro che avventurosa. Il primo infatti ha una vita di precariato alle spalle, il secondo si è ormai assoggettato a lavoretti di poco conto, a volte neppure produttivi sotto il punto di vista economico. I due che vivono alla giornata, sono amici perché a loro volta i genitori erano amici e colleghi avendo aperto in una borgata romana un’autofficina. Alla morte dei padri i due si ritrovano a dover gestire l’attività familiare, un attività che però aveva accumulato negli ultimi anni un debito di ben 200.000 euro. Fausto e Furio si accorgono loro malgrado delle difficoltà della vita, soprattutto quando scoprono che il debito dei genitori non era stato fatto con i canali regolari ma con un boss della malavita locale che di fatto gli ordina di trovare e restituire immediatamente il denaro prestato. Fausto e Furio si inventano allora di tutto, dalle corse clandestine alle modifiche meccaniche, il tutto condito da esilaranti contrattempi. Alla fine i due si dedicano al traffico di droga, ma loro mancata malizia nel mondo della criminalità organizzata giocherà a favore delle forze dell’ordine. Come se non bastasse, i due si innamorano della stessa donna, una conturbante e bellissima barista locale, procace ma poco propensa a spartire l’esistenza con quelli che vede come due falliti.

