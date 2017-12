FILIPPO BISCIGLIA / Video, il conduttore lascia Temptation Island? Ecco le sue ultime dichiarazioni

Filippo Bisciglia conferma la sua partecipazione alla prossima edizione di Temptation Island dedicata alle coppie non famose. Per quanto riguarda la versione vip però...

29 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia ha diretto Temptation Island fin dalla prima edizione, rappresentando una vera guida per le coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore davanti alle telecamere. Ma la conferma di una versione del programma dedicata ai Vip ha creato un po' di confusione tra i fan dell'ex concorrente del Grande Fratello, preoccupati davanti alla possibilità che lui potesse essere sostituito con un nuovo conduttore. Le voci di un suo possibile addio hanno cominciato a rincorrersi sul web, motivo per cui il fidanzato di Pamela Camassa ha deciso di chiarire la situazione attraverso un video da lui pubblicato nel suo profilo Instragram (clicca qui per vederlo). In esso, Bisciglia ha messo a tacere ogni dubbi, confermando la sua conduzione anche nella prossima edizione del docu-reality: "Per ragioni tecniche non potrò condurre la versione Vip ma sarò presente in quella classica".

Filippo Bisciglia guiderà ancora Temptation Island

Nel suo video su Instagram, Filippo Bisciglia ha quindi confermato che sarà lui a condurre la prossima edizione di Temptation Island dedicata alle coppie non famose. Ha però aperto un grande punto interrogativo in merito alla guida della versione Vip che, come la stessa Maria De Filippi ha annunciato qualche tempo fa, sicuramente si farà e verrà registrata dopo quella Nip. La stessa Queen Mary aveva chiarito che Bisciglia non ci sarà, evitando però di rendere noto il nome del suo sostituto: "Temptation Island Vip verrà registrato questa estate subito dopo la versione classica e si avvarrà della stessa location. Ma non avrà Filippo Bisciglia come narratore. Potrebbe farlo la Ventura? Posso solo dirle che Simona sarebbe sicuramente in grado di condurlo". Il nome di Simona Ventura sembra essere tra i più caldi, ma è meglio non sottovalutare altri collaboratori di Maria dei quali lei si fida molto come Stefano De Martino se non addirittura la sua ex moglie Belen Rodriguez.

