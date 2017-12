FORMULA PER UN DELITTO/ Su Rete 4 il film con Sandra Bullock (oggi, 29 dicembre 2017)

Formula per un delitto, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 29 dicembre 2017. Nel cast: Sandra Bullock, Ben Chaplin e Ryan Gosling, alla regia Barbet Schroeder. Il dettaglio della trama.

29 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Rete 4

NEL CAST SANDRA BULLOCK

Formula per un delitto, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 30 dicembre 2017 alle ore 00.05. Una pellicola thriller che è stata diretta nel 2002 da Barbet Schroeder e, racconta una storia realmente accaduta nel 1924 ad opera di due ragazzini, Leopold e Leob. Il cast di attori protagonisti è composto da Sandra Bullock, Ben Chaplin, Ryan Gosling, Michael Pitt, Agnes Bruckner e Chris Penn. Sandra Bullock, che qui interpreta la detective Cassie Mayweather, è una nota attrice americana che nel corso della sua carriera ha interpretato magistralmente ruoli comici e drammatici. Nel 1993 ha recitato accanto a Sylvester Stallone nel film action Demolition Man, nel 1996 è stata protagonista di Amare per sempre e Il momento di uccidere. Nel 2018 sarà nel cast di attori protagonisti di Ocean's eight, spin off tutto al femminile della saga iniziata con Ocean's Eleven. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

FORMULA PER UN DELITTO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Richard e Justine sono due amici molto affiatati, ricchi e annoiati. Dopo una serata all'insegna di alcol ed eccessi, i due decidono di uccidere una persona a caso, per il semplice gusto di compiere un gesto crudele e spietato. La vittima designata è una giovane donna che viene sedotta e poco dopo uccisa dai due. Per coprire le prove dell'omicidio, i due ragazzi decidono di gettare il cadavere della povera vittima nelle acque di un fiume. Purtroppo per loro il cadavere viene ritrovato poche settimane dopo e le indagini affidate a Cassie e Sam, due giovani detective della squadra omicidi. Cassie comprende fin da subito che Richard e Justin sono i reali colpevoli del delitto ma incastrarli sembra davvero un'impresa ardua. Oltre a negare ogni singola accusa, i due appartengono a famiglie importanti ed influenti, tanto da far tremare i vertici della polizia che consigliano a Cassie di lasciar cadere le accuse contro i due giovani. La detective, però, non si lascia intimorire e continua imperterrita le sue indagini. Nel frattempo, il padre di Richard (dopo che Cassie ha schiaffeggiato suo figlio in un impeto di rabbia) si attiva affinché la detective venga estromessa dalle indagini. Ma ancora una volta Cassie non demorde e riesce a raccogliere le prove che inchiodano i due ragazzi. Nel frattempo, il rapporto tra Richard e Justine inizia a vacillare e nel finale, Richard, dopo aver ucciso il suo amico, viene finalmente arrestato, accettando di collaborare con la giustizia.

