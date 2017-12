IL SEGRETO / Un esorcista fa il suo ingresso a Puente Viejo (Anticipazioni 29 dicembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 29 dicembre: un esorcista arriva a Puente Viejo, chiamato in causa da Cristobal Garrigues. Sarà lui a scoprire la vera identità del monaco?

29 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Va in onda oggi l'ultimo appuntamento settimanale de Il Segreto. A differenza di quanto accaduto la scorsa settimana, infatti, domani la telenovela spagnola non ci sarà e lo stesso destino verrà riservato anche a Una Vita e a Beautiful (che tornerà lundì 8 gennaio). Negli ultimi giorni Cristobal Garrigues era sparito da Puente Viejo e in molti, in primis Carmelo, avevano pensato che il suo rivale si sono allontanato per sempre, terrorizzato dalle misteriose presenze di Los Manantiales. Ma come ben sappiamo, non è facile eliminare le mele marcie e lo stesso destino verrà riservato al figlio illegittivo di Salvador Castro. L'assenza dell'uomo durerà solo alcuni giorni e al suo ritorno confermerà di non essere intenzionato a farsi da parte senza lottare. Insieme a lui ci sarà infatti una persona che potrà confermare la natura di quelle visioni oscure che caratterizzano la tenuta. Si tratterà niente meno che di un esorcista, colui che potrebbe smascherare una volta per tutti colui o coloro che sono la causa dei tutti i mali di Garrigues. La verità è dunque vicina?

Anticipazioni Il Segreto: i dubbi di Camila

Nella puntata de Il Segreto di ieri, Camila ha subito un netto rifiuto da parte di Hernando e ha cominciato a farsi delle serie domande sulla natura dello strano comportamento del marito. Cos'è accaduto di tanto grave da spingerlo a rifiutarla in modo tanto inopportuno? Sarà ancora una volta Lucia la persona alla quale Camila si rivolgerà per chiedere dei consiglio e l'amica la porterà proprio nella direzione da lei desiderata: Hernando è così strano perché ha un'amante? Tempi duri anche Beatriz, dopo la scoperta delle imminenti nozze di Matias. Ma anche davanti alla verità rivelatole da Marcela, la giovane Dos Casas non riuscirà ad odiare il suo ex fidanzato, continuando a giustificare le sue azioni davanti a tutti. Ben più agitato sarà invece il futuro sposo, che non riuscirà a rassegnarsi di perdere per sempre l'unica donna del suo cuore per vivere un'esistenza infelice al fianco di Marcela.

© Riproduzione Riservata.