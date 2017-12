Junior Bake Off Italia 2017 / Anticipazioni seconda puntata: chi sarà eliminato? (29 dicembre)

Junior Bake Off Italia 2017, seconda puntata: diretta e anticipazioni. i piccoli pasticceri amatoriali tornano con un nuovo appuntamento. Chi sarà eliminato questa sera?

29 dicembre 2017 Valentina Gambino

Junior Bake Off Italia

Anche stasera, torna il secondo appuntamento con i piccoli pasticceri amatoriali della terza edizione di Junior Bake Off Italia. Dopo l’edizione per ‘grandi” vinta dal buon Carlo Beltrami, come di consueto Real Time ci ha voluto regalare lo spaccato di pasticceria dedicato ai più piccoli, per scoprire quale sarà il little pasticcere amatoriale della nuova stagione del programma in onda sul canale 31 del digitale terreste. Dalle 21.10 circa, torneranno in pista i tre severissimi giudici del programma che, data l’età dei concorrenti, questa volta sembrano anche essersi abbondantemente addolciti. Nonostante lo ‘zucchero’, Ernst Knam e Clelia d’Onofrio, sono gli evergreen del programma che verranno affiancati dal promettente Damiano Carrara, promosso anche per questa edizione per piccoli, al fianco degli altri due validi protagonisti. Cambia invece la conduzione e, al posto di Benedetta Parodi, abbiamo trovato la simpaticissima Katia Follesa che, nonostante tutto, si è comportata davvero bene prendendo in maniera egregia le redini della trasmissione dedicata alla pasticceria.

Junior Bake Off 2017, seconda puntata: un nuovo eliminato in arrivo?

I piccoli pasticceri, torneranno anche questa volta sotto il famoso tendone di Bake Off, scenario anche dell’edizione per ‘grandi’ andata in onda poco prima di questa versione Junior. I concorrenti però, sono piccoli solo di età in quanto, hanno già dato dimostrazione di essere dei veri e propri talenti della pasticceria amatoriale. In tutto saranno sei gli episodi che andranno in onda su Real Time, della durata di sessanta minuti ciascuno con alle spalle il magico mondo di Villa Annoni di Cuggiono (in Provincia di Milano), contornato da natura incontaminata e animali bellissimi. Ogni settimana, due piccoli concorrenti dovranno abbandonare la gara e al termine, solo uno di loro si aggiudicherà il titolo di miglior piccolo pasticcere d’Italia. Nel frattempo, durante la prima puntata Massimo ha conquistato l'ambitissimo grembiule blu mentre i piccoli Alice e Camillo hanno dovuto abbandonare la gara dopo appena una puntata. E se vi siete persi il primo appuntamento, non abbiate paura! Potete recuperarlo in replica cliccando qui.

