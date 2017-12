L'ALBERO DEI DESIDERI/ Su Rai 1 il film con Jason Gedrick (oggi, 29 dicembre 2017)

L'albero dei desideri, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 29 dicembre 2017. Nel cast: Jason Gedrick, Richard Harmon e Erica Carroll, alla regia Terry Ingram. Il dettaglio.

29 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai 1

NEL CAST JASON GEDRICK

L'albero dei desideri, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 23.10. Una commedia romantica dal titolo in lingua originale Natvris khe ed è stata diretta nel 2012 da Terry Ingram, regista televisivo che ha diretto pellicole come Amore sotto le stelle, Christmas Lodge e Odysseus and the Isles of Mists. Nel cast de L'albero dei desideri, troviamo Jason Gedrick, Richard Harmon ed Erica Carroll. E' il classico film natalizio adatto a tutta la famiglia e per questo riproposto dalle reti Rai ogni anno in concomitanza con il Natale. Il titolo del film si riferisce all'albero dei desideri di un'Università di cui Madelyn Guthrie è direttrice, su cui vengono apposte cartoline natalizie per una raccolta fondi di solidarietà. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

L'ALBERO DEI DESIDERI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il film esordisce con Madelyn alle prese con un guasto alla sua auto. La donna, accetta quindi di buon grado il passaggio del suo collega Farnawort, docente universitario dai modi curiosi e innovativi che sembrano piacere molto ai suoi studenti, eccetto Andrew. Quest'ultimo, nel bel mezzo della festa di Natale organizzata in facoltà, scopre che sarà costretto a passare tutto il periodo natalizio lontano da casa. La notizia sconvolge il ragazzo a tal punto che in un impeto d'ira, Andrew scaraventerà a terra l'albero dei desideri. Grazie all'intervento del professor Farnswort, Andrew riesce ad evitare l'arresto e la denuncia a patto che svolga alcune ore di servizi sociali nell'ambito delle attività legate all'albero dei desideri. Andrew dovrà occuparsi di organizzare il banchetto invernale utile per la raccolta fondi e viene aiutato da Juliet ed Alfred, due suoi compagni di facoltà. Nel frattempo, l'amicizia tra il professor Farnswort e Madelyn sembra trasformarsi in qualcosa di più. Trascorse alcune settimane, proprio durante il banchetto per la raccolta fondi, il professore scopre che la madre di Andrew ha chiesto il suo licenziamento, con il beneplacito del preside di facoltà. Farsnwort, viene dunque allontanato dall'Università. Pur di non perdere il tanto amato professore, tutti gli allievi uniscono le loro forze per escogitare un piano che farà finalmente cambiare idea alla madre di Andrew ed al preside.

