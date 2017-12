L'ARCA DI NOE'/ Su Rete 4 il film con Jon Voight e F. Murray Abraham (oggi, 29 dicembre 2017)

L'arca di Noè, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 29 dicembre 2017. Nel cast: Jon Voight e F. Murray Abraham, alla regia John Irvin. La trama del film nel dettaglio.

29 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film drammatico nel pomeriggio di Rete 4

JOHN IRVIN ALLA REGIA

L'arca di Noè, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 29 dicembre 2017. Una pellicola drammatica e biblica con il titolo originale Noah's Ark, si ispira a vari episodi narrati nella Bibbia, il libro Sacro della religione ebraica e di quella cristiana, è stata girata nel 1999 dal regista John Irvin. Irvin è noto soprattutto per aver diretto I mastini della guerra (1980) che fu anche il primo film che diresse. Il film era in origine una miniserie in due puntate, che oggi vengono trasmesse per intero in un'unica soluzione. Nel cast de L'arca di Noè spiccano come nomi più pretigiosi quello di Jon Voight che interpreta il patriarca Noè e F. Murray Abraham che veste i panni di Lot. Recita in un piccolo cammeo James Coburn, famoso soprattutto per aver recitato in film western, veste i panni di un venditore ambulante che in realtà è Dio stesso sotto mentite spoglie. Il film è una produzione americana e le riprese si sono svolte in parte negli USA e in parte in Australia. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

L'ARCA DI NOE', LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Noè è un uomo giusto che però vive in una città dominata dal peccato, Sodoma. Un giorno Dio gli appare e gli rivela che ha intenzione di distruggere Sodoma, insieme alla città gemella di Gomorra. Gli dice allora di prendere con sè sua moglie e il suo migliore amico, Lot, anch'egli un giusto, e di scappare. Noè riesce dunque a salvarsi dalla distruzione delle due città, ma da quel momento la sua vita non conosce più pace. Anni dopo Dio parla ancora a Noè, e gli rivela una nuova sciagura che stavolta colpirà il mondo intero. Il Signore ha infatti intenzione di sommergere tutta la Terra con una pioggia incessante, il diluvio universale. Comanda dunque a Noè di costruire un'enorme imbarcazione, un'arca, dove le specie animali possano trovare accoglienza e salvarsi.

© Riproduzione Riservata.