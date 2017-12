L'INTREPIDO/ Su Rai 3 il film con Antonio Albanese(oggi, 29 dicembre 2017)

L'intrepido, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 29 dicembre 2017. Nel cast: Antonio Albanese, Livia Rossi e Gabriele Rendina, alla regia Gianni Amelio. Il dettaglio della trama.

29 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Rai 3

NEL CAST ANTONIO ALBANESE

L'intrepido, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 23,40. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta e sceneggiata nel 2013 da Gianni Amelio, noto regista italiano che ha curato la regia di La stella che non c'è, Le chiavi di casa, Il primo uomo e Felice chi è diverso. Il protagonista del film, Antonio Pane, è interpretato da Antonio Albanese, attore comico ed imitatore italiano noto soprattutto per il personaggio di Cetto La Qualunque, protagonista del fortunato film intitolato Qualunquemente. Altre pellicole cinematografiche in cui Antonio Albanese è apparso sono Tutto tutto niente niente, La sedia della felicità e L'abbiamo fatta grossa. L'interpido è stato proiettato in anteprima nazionali in occasione del Festival Internazionale del Cinema di Venezia nel 2012. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'INTREPIDO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il protagonista del film è Antonio, un uomo dall'indomita forza di volontà che svolge un lavoro molto particolare. Ogni giorno Antonio svolge mansioni sempre differenti al fine di sostituire un'altra persona sul posto di lavoro. Accetta qualsiasi condizione e non rifiuta nessuna proposta pur di riuscire a guadagnare qualcosa. Nonostante la particolarità e la precarietà del suo impiego, Antonio sembra essere felice ed in grado di dispensare serenità a chiunque lo circondi. Antonio è inoltre separato (suo moglie lo ha lasciato per un uomo molto ricco) e padre di Ivo col quale sembra avere un rapporto meraviglioso. Il ragazzo è però affetto da continui attacchi di panico che gli impediscono di esibirsi al meglio con il suo strumento musicali preferito, il sax. Antonio, dopo essere rientrato dall'Albania, decide di sostituirsi al figlio esibendosi al posto suo con le poche e scarne nozioni musicali in suo possesso. Il grande gesto di coraggio del padre farà sbloccare Ivo che finalmente riuscirà a vincere le sue paure.

