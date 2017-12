LA BANDA DEI COCCODRILLI-TUTTI PER UNO/ Su Italia 1 il film con Nick Romeo Reimann (oggi, 29 dicembre 2017)

La banda dei coccodrilli - Tutti per uno, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 29 dicembre 2017. Nel cast: Nick Romeo Reimann e Leonie Tepe, alla regia Christian Ditter. Il dettaglio.

29 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'avventura nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST NICK ROMEO REIMANN

La banda dei coccodrilli - Tutti per uno, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 16,30. Una pellicola d'avventura che è stata affidata nel 2009 alla regia di Christian Ditter, regista tedesco noto per aver diretto il film French for Beginners - Lezioni d'amore. Ha poi curato nuovamente la regia e la sceneggiatura anche dei due sequel de La banda dei coccodrilli. Si tratta del remake di un film tedesco nel 1977 diretto da Wolfgang Becker. In patria, il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche nel 2009 mentre nel nostro Paese non è mai uscito al cinema. Nel 2011 Sky Cinema lo ha trasmesso per la prima volta sul canale Sky Cinema 1. Il cast del film è composto da Nick Romeo Reimann, Leonie Tepe, Fabian Halbig, Manuel Steitz , Javidan Imani e Robin Walter. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA BANDA DEI COCCODRILLI - TUTTI PER UNO, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Il giovane Hannes è un ragazzino tedesco che da tempo desidera entrare a far parte della banda dei coccodrilli, un sorta di club formata da bambini della sua stessa età. Per riuscire a far parte del gruppo, Hannes è costretto a sottoporsi ad una prova di coraggio che consiste nell'arrampicarsi sul muro di un vecchio palazzo per recuperare una catenina. Con alcune difficoltà ed un piccole incidente, Hannes riesce a raggiungere il suo obiettivo e diventa a tutti gli effetti un membro della banda. Alcune settimane dopo, il suo amico Kai assiste ad una rapina ad opera di tre motociclisti dal volto coperto. La polizia pone una taglia di mille euro sui tre malviventi che verrà consegnata a chiunque fornisca alla polizia importanti informazioni per catturarli. La banda de coccodrilli decide così di mettersi sulle tracce dei tre ladri, anche per aiutare economicamente Hannes, la cui famiglia verte in forti difficoltà economiche. Grazie alle attente indagini condotte da tutti i membri della banda, Hannes scopre che il capo dei tre motociclisti è il fratello maggiore di Frank, uno dei componenti della banda dei coccodrilli. Dopo aver istallato delle telecamere all'interno del rifugio dei tre ladri, Hannes ed i suoi amici riusciranno ad incastrare i malviventi, accaparrandosi il premio in denaro che useranno per comprare una nuova carrozzina per Kai ed aiutare la madre di Hannes a concludere i suoi studi.

