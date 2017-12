LE TRE ROSE DI EVA 4 / Commento e anticipazioni ultima puntata: Aurora è preoccupata

Le tre rose di eva 4, tutte le anticipazioni ultima puntata, che andrà in onda Giovedì prossimo, 4 gennaio 2018, su Canale 5. Grande attesa da parte degli appassionati della fiction.

Le tre rose di Eva 4, in arrivo il finale di stagione

Cosa è accaduto nel penultimo episodio?

Il penultimo episodio de Le Tre Rose di Eva non ha risolto tutti i misteri dei nostri protagonisti. Anzi, alcuni personaggi sembrano sempre più incatenati in situazioni delicate e pericolose. La puntata si è chiusa con la trappola tesa da Cristina ad Alessandro e con il duro scontro tra Vittorio e Aurora, con quest'ultima che ha perso i sensi dopo essere caduta dalle scale. Grande attesa da parte dei fan di capire come finirà la storia tra Anna Safroncik e Roberto Farnesi. La serie tv è praticamente giunta al termine e gli appassionati della fiction potranno finalmente scoprire tutta la verità sui nostri protagonisti, col nuovo episodio che andrà in onda la prossima settimana. Malgrado gli ascolti non siano stati ottimali in queste ultime puntate, ci si aspetta un guizzo nel decimo episodio, in programma giovedì 4 gennaio 2018 su Canale 5. Andiamo quindi a scoprire cosa accadrà ne Le Tre Rose di Eva 4, dando uno sguardo alle anticipazioni della ficiton.

Anticipazioni ultima puntata

Alessandro è sempre più in pericolo e rischia la vita. Nella decima e ultima puntata de Le Tre Rose di Eva vedremo Aurora molto preoccupata: Alessandro, infatti, non risponde più alle sue chiamate e non ha idea di dove possa essere finito. A complicare la situazione di Aurora e i nostri protagonisti, una scoperta scioccante che alimenterà dubbi e paure. La donna scopirà che l'auto di Alessandro è stata trovata vicino al lago, si teme quindi che il personaggio interpretato da Roberto Farnesi possa essere morto e che il corpo potrebbe trovarsi nei dintorni. Fabio si metterà a disposizione di Aurora per fare luce sulla situazione, infine verrà a conoscenza di una camera segreta appartenente alla villa di Cristina e questa scoperta aprirà scenari clamorosi e decisamente inaspettati. Sale l'attesa, manca una settimana alla messa in onda dell'ultima puntata. I fan non vedono l'ora di capire come finirà la quarta stagione.

