La strada senza tasse/ Ultima puntata con Flavio Insinna: i cittadini decideranno di pagare? (29 dicembre)

La strada senza tasse, ultima puntata oggi 29 dicembre su Rai3 con Flavio Insinna: cosa decideranno di fare i cittadini di Eboli? Pagheranno oppure no? Il finale stasera.

29 dicembre 2017 Valentina Gambino

L’intervista rilasciata a corriere.it, tracciava i contorni di un nuovo Flavio Insinna, pronto a ricominciare con un nuovo programma su Rai3. “Si può sbagliare e io ho sbagliato. Chi non lo fa? Ho chiesto scusa”, esordisce il famoso presentatore televisivo. Cambio di pelle, rete e programma, per un progetto sulla terza rete di Casa Rai che ha già regalato le sue soddisfazioni e si concluderà questa sera. Insinna racconta di essersi sempre umanamente concesso agli altri del resto, alzi la mano chi non ha mai sbagliato almeno una volta nella vita. Rai3 quindi, ha voluto riaprirgli le porte verso un nuovo programma che si è presentato più come un vero esperimento sociologico. La strada senza tasse, si propone come un progetto che ti mette di fronte ad un dilemma: come reagiresti di fronte alla possibilità di non pagare le tasse, ma di cavartela da solo? Dall’accensione dei lampioni sotto casa fino allo smaltimento dei rifiuti. Il format è già andato in onda in Gran Bretagna sulla Bbc e per l’Italia è stato riadattato dalla Stand by Me di Simona Ercolani.

L’ultima puntata con Insinna

Per due settimane, abbiamo visto ogni sera sulla terza rete di casa Rai, i cittadini di una strada nel centro di Eboli alle prese con un’autodeterminazione faticosa. “Penso che si impari molto da questo programma – confida ancora Flavio Insinna – io per primo l’ho fatto. Credo che alla fine dell’esperimento, potremmo diventare cittadini più attenti e anche più comprensivi quando vediamo alcune cose che non funzionano. Solo capire come smaltire la spazzatura è un’impresa. Ricordo che lì ad Eboli io e la produzione abbiamo seguito i cittadini-cavia, li spingevamo ad informarsi, a chiamare un tecnico, a chiamare un avvocato per capire cosa si poteva fare e cosa no. Perché non è che se non paghi le tasse automaticamente sei nel Far West e puoi fare ciò che vuoi, devi sempre rispettare le regole”. Proprio il conduttore poi, non ha spoilerato il finale che vedrete in onda oggi su Rai3 ma, alla fine dell’ultimo appuntamento, scoprirete se l’impresa è riuscita oppure se i cittadini di quella strada di Eboli sceglieranno di continuare a pagare le tasse. “Ho riscoperto il valore della pazienza e della parola “priorità”. E ho capito che nei momenti complicati bisogna pensare al bene del gruppo”, ha concluso il conduttore.

