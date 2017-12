Lorella Boccia e Niccolò Presta si sposano / Proposta di matrimonio in Kenya: "Ho detto sì"

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sposano! Proposta di matrimonio in Kenya: la ballerina annuncia le imminenti nozze su Instagram "Ho detto sì".

29 dicembre 2017 Anna Montesano

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sposano

"HO DETTO SI .... In quel momento il cuore batteva all’impazzata e la mia mente ha smesso di pensare... Ero svuotata, incredula, in preda quasi ad un attacco di panico ma immensamente felice. HO DETTO SI. Grazie di esistere vita mia": è con queste parole che Lorella Boccia annuncia di essere ufficialmente fidanzata con Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta. La ballerina, che abbiamo conosciuto nel corso della sua partecipazione come concorrenti ad Amici di Maria De Filippi, è pronta a diventare la signora Presta. L'annuncio arriva proprio attraverso i social, dove con un bellissimo scatto Lorella mostra l'anello donatole da Niccolò Presta e nell'altra mano tiene scritta la frase "Ho detto si".

PROPOSTA DI NOZZE IN KENYA!

Il tutto sullo sfondo delle meravigliose spiagge del Kenya, dove Lorella e Niccolò si trovano in vacanza assieme ad amici e cari. Lo stesso scatto è stato pubblicato da Niccolò sul suo profilo Instagram, dove si è detto contentissimo del fatto che la sua Lorella abbia detto "si". Contentissimi anche i fan della ballerina e attrice, che hanno inondato il suo profilo Instagram con congratulazioni e complimenti: "Lorella auguri cara e tanta felicita'....hai fatto la scelta giusta perche'il tuo fidanzato e'un ragazzo bravo e bello..." e ancora "Che bello ragazzi!!! Vi auguro una vita piena di amore!!! Siete bellissimi", "Che meravigliosa notizia! Siete una coppia stupenda, spero che il vostro amore possa durare per sempre, tanti auguri ai futuri sposini!!!".

