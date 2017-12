Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Nascerà l'amore nel 2018? L'ex tronista e la modella sempre in contatto

29 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Cosa accadrà tra Luca Onestini e Ivana Mrazova? Nascerà davvero l’amore tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la modella? I due ex gieffini, conclusa l’avventura nella casa più spiata d’Italia, sono sempre più uniti. Luca e Ivana, infatti, hanno trascorso insieme tantissimo tempo prima di separarsi per le vacanze di Natale. Mentre l’ex tronista è stato impegnato con le serate in discoteca, Ivana è tornata in Repubblica Ceca per trascorrere qualche giorno con la sua famiglia. I due, tuttavia, hanno continuano ad avere contatti sui social scambiandosi like e dediche. Entrambi, infatti, hanno pubblicato sui social delle splendie canzoni d’amore. La prima a farlo è stata Ivana che alla musica ha aggiunto: "teniamoci strette le persone speciali... o è Natale tutti i giorni non lo è mai". Luca, poi, ha risposto con “Ragazza Paradiso” di Ermal Meta. Indizi che confermano il grande affetto che, nato nella casa del Grande Fratello Vip, continua a legare ancora i due giovani. Dall’amicizia all’amore, tuttavia, il passo è breve: il 2018 sarà l’anno giusto?

CAPODANNO INSIEME PER LUCA E IVANA?

Come trascorreranno il 31 dicembre Luca Onestini e Ivana Mrazova? L’ex tronista ha il calendario fitto d’impegni ma potrebbe aver lasciato libera l’ultima sera dell’anno per trascorrerla con i suoi amici. Ivana Mrazova, al momento, si trova ancora in Repubblica Ceca ma potrebbe tornare in tempo per il 31 dicembre. I fans sperano che l’ex tronista e la modella riescano a trascorrere insieme la notte in cui tutto è possibile brindando al nuovo anno. Con loro potrebbe naturalmente esserci anche Raffaello Tonon che ha legato tantissimo non solo con Luca ma anche con Ivana. Per il momento, però, i due non hanno ancora svelato i loro progetti per l’ultimo dell’anno? Arriverà, dunque, la sorpresa che i fans sanno aspettando?

