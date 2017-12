MALEFICENT/ Su Rai 1 il film con Angelina Jolie ed Elle Fanning (oggi, 29 dicembre 2017)

Maleficent, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 29 dicembre 2017. Nel cast: Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley e Sam Riley, alla regia Robert Stromberg. Il dettaglio.

29 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film fantastico in prima serata su Rai 1

AGELINA JOLIE NEL CAST

Maleficent, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 21,25. Una pellicola fantastica e d'azione che è stata diretta nel 2014 da Robert Stromberg, regita americano ed esperto di effetti speciali che ha collaborato alla realizzazione di grandi colossan come Avatar, Alice in Wonderland e Master and Commander - Sfida ai confini del mare. Nel cast di Maleleficent troviamo grandi attori del calibro di Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley, Sam Riley, Brenton Thwaitesm, Lesley Manville, Imelda Staunton e Juno Temple. Angelina Jolie, oltre al interpretare la malvagia regina Malefica, ha anche prodotto la pellicola assieme a Joe Roth. Si tratta del rifacimento cinematografico del famoso classico prodotto dalla Disney nel 1959 noto col titolo de La bella addormentata nel bosco. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

MALEFICENT, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

Malefica è una dolce e pacifica creatura dotata di poteri magici che si innamora di Stefano, un giovane contadino arrivato nel regno fatato per puro caso. Dopo aver conquistato il cuore della bella Malefica, Stefano decide di andare via e tornare nel regno degli umani per servire il perfido re Enrico. Quest'ultimo, attacca il regno fatato di Malefica ma grazie all'aiuto delle altre creature magiche, l'esercito del re viene facilmente respinto. Tornato al suo castello, re Enrico promette di cedere il suo trono a chiunque riesca ad uccidere Malefica. Stefano, consapevole dell'amore che la fata prova per lui, è mosso dal desiderio di diventare re, decide di assumere l'incarico ed inganna Malefica. Tuttavia, non riuscendo ad ucciderla, la priva delle sue ali che porta al suo re per dimostrare di aver portato a termine la missione. In segno di riconoscimento, re Enrico acconsente al matrimonio tra Stefano e sua figlia Leila. Scoperto il tradimento di Stefano, Malefica si trasforma in una perfida strega piena di odio e rancore verso il suo ex amato. Dopo aver eretto una barriera naturale che separa il suo regno da quello umano, lancia una terribile maledizione sulla figlia di re Stefano secondo cui al compimento del suo sedicesimo anno, la fanciulla cadrà in un sonno profondo dal quale riuscirà a svegliarsi solo con un bacio d'amore.

