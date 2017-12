Marco Ferri all'Isola dei Famosi? / L'ex corteggiatore di Uomini e Donne in partenza.... grazie a Lele Mora?

29 dicembre 2017 Anna Montesano

Marco Ferri

Stando a quanto svela Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, secondo i ben informati nel cast della prossima edizione dell'Isola dei Famosi ci sara' anche il modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne Marco Ferri, figlio del piu' noto Riccardo, ex difensore dell' Inter. In pochi ricordano pero' che Marco e' stato per anni uno dei piu' fidati ed intimi amici di Lele Mora. Nella sua esperienza ad Uomini e Donne fu eliminata da una tronista per il fatto che Lele Mora fosse il suo agente. Scopriamo qualcosa di più sul ragazzo. Classe 1988, Marco, per un brevissimo periodo decise di seguire le orme del padre militando, fino all'età di 19 anni, nel Pergocrema, squadra di serie C2, dopodiché decise di provare nuove esperienze decidendo di tentare la strada della televisione e dello spettacolo.

ALTRA CONFERMA NEL CAST DELL'ISOLA DEI FAMOSI 2018?

Marco Ferri, all'età di 20 anni, sbarcò nello studio di Uomini e Donne come corteggiatore di Natalia Angelini. All'epoca, però, la tronista decise di eliminarlo dal programma perchè d Marco Ferri è stato fidanzato con Victoria Pectroff, amica proprio dell'ex tronista. Subito dopo, inoltre, Ferri ha corteggiato anche un'altra ragazza, Francesca Mari, la quale però ha deciso di non continuare la conoscenza con lui dopo aver saputo che avesse un agente e che la persona in questione fosse Lele Mora. Il ragazzo ha poi deciso di concentrarsi sugli studi e così si è laureato in Marketing internazionale e per di più ha vinto anche una borsa di studio a Londra. Ora sono forti le voci che lo vogliono come uno dei protagonisti alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Si attendono conferme ufficiali sulla sua presenza.

