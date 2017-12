Melissa Leo a Capri, Hollywood/ Novitiate al cinema: “Le scene di sesso tra suore sono troppo crude…”

Melissa Leo presente al "Capri, Hollywood 2017", racconta i recenti ruoli interpretati al cinema ed anche in televisione; il sogno italiano e la passione per i ruoli forti.

29 dicembre 2017 Valentina Gambino

Melissa Leo

Melissa Leo era sicuramente l'artista più attesa di "Capri, Hollywood 2017". Dopo aver vinto un premio Oscar nel 2010 per la sua interpretazione nella pellicola The Fighter, oggi l'attrice è sulla cresta dell'onda tra cinema e televisione. Sul grande schermo infatti, proprio attualmente è tra le protagoniste di "Novitiate" mentre in TV, fa parte del cast della serie "I'm dying up here - Chi è di scena?", straordinario successo negli Stati Uniti e in onda nel nostro Paese dal prossimo 3 gennaio, nella prima serata di Sky Atlantic HD (canale 110 di Sky). La serie ideata da David Flebotte e Jim Carrey per Showtime, ci riporta negli anni Settanta di una Los Angeles fatta di trasgressioni. Lei interpreta il ruolo di Goldie, una bionda che fa parte di una squadra di comici in cerca di successo. “La serie mostra la dura vita degli artisti, quando l’umorismo fa spazio al dramma. La scrittura è ottima, a breve inizieremo i lavori per la seconda stagione: sono orgogliosa di far parte di questo gruppo”, racconta a Repubblica. Nel cast, anche Ari Graynor, Michael Angarano, Clark Duke, Andrew Santino, EriK Griffin, Al Madrigal e Jake Lacy: la serie si ispira all’omonimo romanzo bestseller scritto da William Knoedelseder.

Melissa Leo verso la nuova nomination agli Oscar?

Melissa Leo in TV interpreta Goldie, una donna complessa quanto dalle mille sfaccettature. Durante la serie "I'm dying up here - Chi è di scena?" si troverà ad interagire di volta in volta, con una sequenza di comici emergenti che avrebbero voglia di esibirsi nel suo locale, il Goldie's, che si rifà al Comedy Store sul Sunset Strip a West Hollywood. L'esperienza sul set, per Melissa è stata assolutamente entusiasmante. Dopo il grande successo dei dieci episodi della prima stagione, il resto del cast, Melissa compresa, sta per girare la seconda già confermata. Il livello di scrittura della serie, secondo l'attrice è davvero notevole e merita di essere visionata anche per questo motivo. Intervistata per Il Mattino di Napoli, spiega: "Riesce a raccontare molto bene anche le vite personali di questi artisti e, infatti, spesso l'umorismo graffiante lascia posto a toni più drammatici". Toni decisamente forti, anche per quanto riguarda la pellicola al cinema, dal titolo "Novitiate" dove interpreta la madre superiora Marie Saint Claire. Il film infatti, è ambientato anche in questo caso negli anni Sessanta (proprio come la serie) ma in un Convento americano, raccontando il dramma di alcune novizie, tra il rapporto con la fede e la scoperta della sessualità.

Capri, Hollywood e Melissa Leo: ‘Sogno di lavorare in Italia’

Durante la sua partecipazione a "Capri, Hollywood", Melissa Leo ha parlato della sua serie TV prossima al debutto italiano ed anche del ruolo che interpreta al cinema, forte e di rottura. "Il mio personaggio è molto disturbante - spiega sempre intervistata da Diego Del Pozzo per Il Mattino di Napoli - in molti parlano di possibile nuova nomination all'Oscar, ma non so se accadrà. Alcune sequenze di sesso tra suore potrebbero risultare disturbanti. La mia madre superiora è un essere terribile, nessuno dovrebbe essere come lei". Poi Melissa Leo dedica una parentesi ai recenti casi di molestie sessuali nel mondo del cinema: "Tante donne coraggiose che si sono esposte su un tema che, in un modo o in un altro, ha toccato tutte noi". L'attrice poi, intervistata anche per il Corriere del Mezzogiorno da Antonio Fiore, parla del suo grande amore per i ruoli forti ed infatti, anche Goldie della serie TV non è da meno. Nel frattempo, anche la voglia di lavorare in Italia: “Avrei tantissima voglia di girare qui in Italia ma non chiedetemi di fare nomi di registi perché non ne conosco, leggo poco anche i giornali”, ha confessato su Repubblica.

© Riproduzione Riservata.