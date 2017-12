Morgan non paga gli alimenti ad Asia Argento/ Pignorata la casa di Monza, l’asta partirà da gennaio 2018

Marco Castoldi in arte Morgan, brutto fine anno per l'ex leader dei Bluvertigo; Asia Argento vince la causa, pignorata la sua casa di Monza per mancato pagamento degli alimenti per la figlia

29 dicembre 2017 Valentina Gambino

Guai per Morgan, la sua casa all'asta

Un fine anno tutto da dimenticare per Marco Castoldi in arte Morgan. Dopo l’esclusione dal Festival di Sanremo 2018 e la vendita di alcuni strumenti musicali per ‘cambiare pelle’, il celebre artista musicale è veramente nei guai. Ed infatti, arriva in queste ore direttamente dal tribunale civile di Monza, la decisione di sequestrare la sua casa per colpa del mancato pagamento degli alimenti all'ex compagna Asia Argento per il mantenimento della figlia Anna Lou. La corte infatti, ha dato ragione all’attrice che, tramite il suo avvocato Samantha Luponio aveva avanzato la richiesta al giudice, che ha deliberato la sua decisione che entrerà in vigore a partire dal prossimo gennaio 2018. L’ex leader dei Bluvertigo, dopo una carriera di tutto rispetto si è portato a casa uno scivolone dopo l’altro. Morgan infatti, avrebbe dovuto versare a sua figlia, la somma di duemila euro al mese ma questo non accadeva dal 2010. Già in passato, proprio Asia Argento aveva palesemente lamentato queste mancanze da parte sua.

Morgan nei guai: la sua casa all’asta

Lo scorso novembre, durante una intervista per Il Mattino, proprio Morgan non si era dimostrato affatto clemente nei confronti dell’ex compagna Asia Argento tanto che, il musicista di Monza l’aveva fortemente attaccata affermando: "Non la denuncerò al tribunale dei minori dicendo che le porterò via la figlia perché una madre del genere non è tanto un buon modello", aveva esordito in riferimento a ciò che pensava della donna dopo le confessioni sulle molestie subite dal produttore hollywoodiano Harvey Weinstein. Dopo quelle brusche dichiarazioni, proprio la Argento aveva replicato invitando l’ex a portare a termine i suoi doveri di genitore: "Marco Castoldi - ha attaccato su Twitter - padre di mia figlia, non paga il suo mantenimento dal 2010. Gli pignoreranno la casa. Non mi sembra una fonte attendibile". Secondo quanto si apprende dalle carte ufficiali, il pignoramento determinato a Monza riguarderebbe un appartamento da 153 metri quadri e un doppio box da 15,40, per i quali è stato stabilito un minimo d'asta di 328mila euro.

© Riproduzione Riservata.