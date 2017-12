PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 29 dicembre 2017 e anticipazioni 2018: rilancio per il Sagittario

Oroscopo di Paolo Fox, oggi 29 dicembre 2017, previsioni per la giornata e per il 2018. Analisi segno per segno, top e flop, segni in crescita: rilancio per il Sagittario, Toro a un bivio.

29 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 29 DICEMBRE 2017 E PREVISIONI 2018

E' giunto il momento ora di analizzare nel dettaglio l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle su LatteMiele. Andiamo a guardarlo da vicino segno per segno, partendo da Toro e Bilancia. Venere inizierà un transito bello e fortunato per i nati sotto il segno del Toro e soprattutto per quelli di fine aprile. Gennaio sarà il mese delle grandi decisioni. Chi aveva pensato di convivere può giungere a sposarsi. I nuovi legami che nascono a gennaio saranno davvero importanti. Chi ha lavorato troppo e chi ha lavorato bene si appresta ad avere dei buoni risultati. Attenzione agli investimenti e alle spese in corso. La Bilancia deve chiudere questa settimana in grande stile e aprire il 2018 con una grande volontà di azione. Bisogna ripartire da zero e riflettere sulle situazioni nate negli ultimi mesi. Non tutto quello che è stato fatto sarà riconfermato e questo è un problema.

GRANDE 2018 PER IL SAGITTARIO, SEGNI IN CRESCITA

Ora passiamo ai segni zodiacali che possiamo considerare in crescita seguendo l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Anche se è vero che i cambiamenti non si fanno in una giornata sta crescendo il segno del Capricorno. Quello che manca è un po' di coraggio di tagliare rapporti che portano a vivere situazioni conflittuali e che fanno soffrire. Forse sarebbe meglio cercare di vivere con calma questo periodo perché ci sarà presto un grande rilancio. Il 2018 sarà un anno importante per il Sagittario che nutre speranze e continua a salire dopo aver subito anche qualche ingiustizia dal destino. Non si deve fermare proprio ora il segno dello Scorpione che da oggi inizierà a recuperare dopo essersi visto mettere in difficoltà su diversi fronti della vita. La Bilancia aprirà il 2018 in maniera molto positiva e con la voglia di reagire e di scendere in campo per agire. E' un momento interessante, ma bisogna sfruttare le occasioni che arrivano.

GRANDI DECISIONI PER IL TORO, TOP E FLOP

Partiamo nell'analisi dell'oroscopo di oggi, venerdì 29 dicembre 2017, di Paolo Fox andando ad analizzare i top e i flop. Il 2017 ha portato problemi economici al segno del Toro, bisognerà quindi stare molto attenti agli investimenti che si faranno all'inizio del nuovo anno. L'Ariete potrebbe trovarsi a riconciliarsi con una persona che sbucherà dal passato. Si è nervosi e non si riesce più a sorvolare quello che dicono gli altri. Transito importante di Venere nel segno del Toro che si sente molto positivo. A gennaio però dovrà prendere delle grandi decisioni, cercando di capire quello che si farà in futuro. Alcuni hanno addirittura pensato di sposarsi e presto potrebbe farlo. I Gemelli devono evitare invece situazioni complicate che possono portare a stare male. Serve un break per riprendersi e cercare di evitare di vivere situazioni complicate con persone che hanno creato difficoltà. Il Leone invece è un po' arrabbiato e non riesce a vivere con tranquillità il presente, forse è meglio voltare pagina per cercare di essere positivi.

© Riproduzione Riservata.