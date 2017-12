PONGO IL CANE MILIONARIO/ Su Italia 1 il film diretto da Tom Fernandéz (oggi, 29 dicembre 2017)

Pongo il cane milionario, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 29 dicembre 2017. Nel cast: Armando del Rio e Marta Hazas, alla regia Tom Fernandéz. La trama del film nel dettaglio.

29 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film commedia nel primo pomeriggio di Italia 1

TOM FERNANDEZ ALLA REGIA

Pongo il cane milionario, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 14.35. Una pellicola di genere commedia che è stata alla regia di Tom Fernandéz con protagonista della storia, un bellissimo esemplare di Jack Russel. Il cast del film è composto da attori principalmente sconosciuto al di fuori della Spagna, fatta eccezione per Armando del Rio (Alban), interprete cinematografico e regista spagnolo apparso in diversi film come Valentin e Prosciutto, prosciutto. Troviamo poi Marta Hazas, protagonista della soap opera Cuore ribelle, Gran Hotel e Velvet. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PONGO IL CANE MILIONARIO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il protagonista della storia è Pongo, un Jack Russell milionario e proprietario di un ingente patrimonio immobiliare. La sua immensa ricchezza attira l'attenzione di Montalban, un importante uomo d'affari che propone a Pongo un accordo di natura commerciale. Alberto, il factotum e segretario del cane milionario, non si fida di Montalban ed inizia ad indagare sul suo conto scoprendo le sue vere intenzioni. Per fortuna riesce a convincere Pongo a non fidarsi dell'uomo, sventando così il piano del truffatore. Per vendicarsi di quanto accaduto, Montalban assolda due loschi individui con l'obiettivo di rapire il cane. Riesce nel suo intento ma con grande destrezza Pongo riesce a fuggire. Purtroppo però nel corso della fuga ha smarrito il collare munito di localizzatore GPS ed Alberto non è in grado di rintracciarlo. Dopo essere sfuggite dalle grinfie di Montalban, Pongo finirà intrappolato all'interno di un canile. Nel finale, Alberto riuscirà a riportare a casa il Jack Russell anche grazie all'aiuto di Patricia, sua vecchia amica ed ex dipendente di Montalban.

