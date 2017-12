Paolo Crivellin elimina Giorgia Caldarulo/ La reazione social dell'ex corteggiatrice spiazza (Trono Classico)

Paolo Crivellin ha eliminato Giorgia Caldarulo nell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne: la reazione sui social dell'ex corteggiatrice spiazza tutti.

29 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Giorgia Caldarulo e Paolo Crivellin

Paolo Crivellin, il tronista di Uomini e Donne che sta conoscendo le sue corteggiatrice ormai da quattro mesi, ha spiazzato tutti nel corso dell’ultima registrazione del trono classico. Invece di scegliere la donna con cui iniziare una storia d’amore lontano dalle telecamere come si aspettavano tutti, Paolo Crivellin non solo ha annunciato di non essere ancora pronto per la scelta ma ha deciso di eliminare Giorgia Caldarulo, una delle sue corteggiatrici. Il tronista non ha mai dato prova di essere realmente interessato a Giorgia la quale, tuttavia, ha tentato in tutti i modi di conquistare il cuore di quello che è stato definito come il “tronista glaciale”. Al momento, infatti, Paolo non è riuscito ad instaurare con nessuna delle sue corteggiatrici un rapporto tale da spingerlo ad una scelta. L’eliminazione di Giorgia, dunque, non ha spiazzato i fans di Paolo, sempre più convinti che, nei prossimi giorni, andrà a recuperare Angela e Marianna per fare la sua scelta. Dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne, Giorgia Caldarulo non si è persa d’animo e il suo primo gesto social ha spiazzato tutti i fans del programma di Maria De Filippi.

LA REAZIONE SOCIAL DI GIORGIA CALDARULO ALL’ELIMINAZIONE

Giorgia Caldarulo ha creduto davvero di poter conquistare il cuore di Paolo Crivellin. Nonostante tutti i suoi sforzi, però, la corteggiatrice non è riuscita a portare a casa l’obiettivo. Come fa notare il Vicolo delle News, però, dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne, Giorgia che non ha ancora aggiornato il suo profilo social, ha cominciato a seguire su Instagram Nicolò Raniolo, ex corteggiatore nonché scelte di Sabrina Ghio a cui ha rifilato un secco no. Tra Giorgia e Nicolò, dunque, sarà nata un’amicizia nello studio di Uomini e Donne? I fans del trono classico sono pronti a monitorare le mosse dei due per scoprire cosa si nasconde dietro il gesto social della Caldarulo che ha incuriosito tutti i suoi followers.

