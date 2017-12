REAL STEEL/ Su Rai 2 il film con Hugh Jackman e Dakota Goyio (oggi, 29 dicembre 2017)

Real Steel, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 29 dicembre 2017. Nel cast: Hugh Jackman, Dakota Goyo ed Evangeline Lilly, alla regia Shawn Levy. La trama del film nel dettaglio.

29 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film fantascientifico in prima serata su Rai 2

NEL CAST HUGH JACKMAN

Real Steel, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 21,10. Una pellicola di genere fantascientica che vede nel cast attori del calibro di Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly, Anthony Mackie, Kevin Durand, Hope Davis, James Rebhorn e Karl Yune. La storia, ha tratto spunto dal romanzo Steel, scritto da Richard Matheson e riprodotto come uno degli episodi conclusivi della serie tv Ai confini della realtà. Hugh Jackman, che nel film interpreta il personaggio di Charlie Kenton, è stato reso celebre dalla sua partecipazione alla saga cinematografica dedicata ad X-Men, in cui interpretata Wolverine. Nel 2017 ha poi preso parte alle riprese di Logan - The Wolverine e The Greatest Showman. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

REAL STEEL, LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

Siamo nel 2020, anno in cui la tecnologia ha creato un'intera generazione di robot in grado di combattere al posto degli essere umani. Dopo aver perso il titolo mondiale, l'ex pugile Charlie Kenton decide di dire definitivamente addio al ring per dedicarsi all'attività di manager. Intanto, è costretto anche ad affrontare la morte della sua ex compagna e l'affidamento del piccolo Max, suo figlio. Costretto a trovare un nuovo robot da addestrare, Charlie si reca assieme a Max in una piccola discarica con la speranza di trovare una carcassa di robot che possa essere rimessa in sesto e pronta al combattimento. Tra le macerie della discarica, Max intravede un robot, che si rivela essere un semplice esemplare da allenamento e non adatto a combattere sul ring. Ma grazie alla caparbietà del ragazzino il robot Atom riuscirà ad apprendere nozioni di boxe ed altre discipline da combattimento che gli permetteranno di diventare invincibile. Nel finale Atom sarà costretto ad affrontare Zeus, uno dei robot da combattimento più forti al mondo.

