SOLANGE KNOWLES/ La sorella di Beyoncè ferma il tour per problemi di salute: "Sono malata al sistema nervoso"

Solange Knowles annuncia la cancellazione del suo ultimo tour a causa della disautonomia, una malattia del sistema nervoso della quale ha scoperto di essere affetta.

29 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Solange Knowles

Solange Knowles, sorella di Beyoncé, ha annunciato la sospensione del suo tour a causa di una grave malattia della quale è affetta da circa cinque mesi. È lei stessa a confermarlo in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale informa i suoi fan di avere annullato il concerto che avrebbe dovuto tenere il 31 dicembre all'Afropunk Festival di Johannesburg, in Sudafrica. Ho scritto, cancellato e riscritto questo post cinque volte. Non ho ancora chiaro quanto voglio condividere con voi. […] Negli ultimi cinque mesi sto curando silenziosamente la disautonomia. Non è una cosa facile, per me: certe volte mi sento bene, altre decisamente male", ha specificato la cantante. "Proprio ora i dottori mi hanno sconsigliato non solo di prendere un volo così lungo, ma anche di esibirmi dopo essermi imbarcata in un viaggio del genere".

Solange Knowles soffre di disautonomia: di che cosa si tratta?

L'annuncio di Solange Knowles ha sorpreso e preoccupato i suoi fan, molti dei quali non avevano mai sentito nominare la disautonomia, male del quale lei è affetta. Tale malattia è una condizione patologica del sistema nervoso centrale ovvero dei nervi responsabili delle informazioni che dal cervello arrivano al midollo spinale, al cuore, alla vescica, all'intestino, alle ghiandole sudoripare, alle pupille e ai vasi sanguigni ad una serie di malfunzionamenti. Le cause del disturbo possono essere causate dall'alcolismo, HIV, ma anche da disturbi come la sclerosi multipla e il morbo di Parkinson. Per il momento non è chiaro quanto a lungo durerà questa sospensione dalle attività, di cui la stessa sorella di Beyoncé non ha parlato in modo esplicito nel suo post su Instagram. Il suo stesso entourage, interpellato da diversi tabloid americani, ha evitato di dare delle risposte che potranno giungere solo in seguito agli sviluppi delle cure della cantante.

