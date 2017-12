Sacrificio D'Amore / Anticipazioni 29 dicembre 2017: Silvia salverà Brando?

Sacrificio D'Amore torna in onda su Canale 5 con Brando e Maddalena in pericolo di vita, ecco tutte le anticipazioni del 29 dicembre 2017: Silvia salverà il cavatore?

29 dicembre 2017

Sacrificio d'amore, in prima Tv assoluta su Canale 5

Silvia è finita nei guai, la sua storia con Brando la sta portando in la e difficilmente potrà ancora tornare indietro. Sacrificio D'Amore torna in onda oggi, 29 dicembre, con una nuova puntata ricca di colpi di scena e con Maddalena e Brando nei guai, seppur per motivi diversi. Ancora una volta sarà il pubblico a districarsi tra i mille intrecci di questa fiction a sapor di soap che ha riportato sullo schermo una serie di volti noti di Centovetrine. Ma cosa succederà questa volta? Saranno ancora Brando, Silvia e il loro amore al centro di tutto. La donna ha ormai capito che il mondo in cui viveva continua a stargli stretto e si è messa al fianco del cavatore in questa lotta di classe alla ricerca di un posto tutto suo. Il marito è ormai stanco della piega presa dalla moglie e questo lo costringe a guardarla e osservarla con sospetto e le cose peggioreranno proprio nella puntata di questa sera in seguito ad un incidente. Corrado scoprirà che la moglie stava viaggiando a bordo della moto instestata al dottor Lucchesi e si convincerà che sia lui l'amante della moglie.

BRANDO E MADDALENA RISCHIANO LA VITA

Intanto, Tommaso dovrà vedersela con le macchinazioni della zia che non ha intenzione di vederlo convolare a nozze con Maddalena. Il loro rapporto diventerà ancora più teso quando scoprirà che il nipote vuole portare la cameriera all'incontro con la regina e così decide di avvelenarla per riuscire a toglierla di mezzo. Cosa succederà a quel punto? Dall'altra parte abbiamo Brando che, a causa di una malattia, rischia la vita. L'unica possibilità di salvezza arriva da una costosa clinica che lui non può permettersi. A cercare i soldi che serviranno per le sue cure ci penserà Silvia ma la donna non solo dovrà lottare conro il tempo ma anche contro la voglia di Brando di non cedere alla tentazione di accettare soldi non suoi. Cosa succederà a quel punto? Silvia riuscirà a salvare Brando e tenere a bada il marito ormai pronto a perdere la pazienza con la moglie?

