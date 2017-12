Stefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo insieme?/ Spunta la foto sospetta: vacanza romantica per i due?

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno ancora insieme? Spunta la foto sospetta su Instagram: vacanza romantica e "segreta" in montagna per il ballerino e la fashion blogger?

29 dicembre 2017 Anna Montesano

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

Sembrava essere una storia chiusa quella tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Il ballerino di Amici, dall'estate in poi, è stato paparazzato in più di un'occasione al fianco della bella fashion blogger e di questa storia si è parlato in più occasioni, senza mai una smentita da parte dell'ex marito di Belen Rodriguez. Tutto poi sembra essersi concluso tra i due, che sono rimasti semplici amici. Eppure le cose non sembrerebbero affatto così. Stefano De Martino ha infatti pubblicato durante la serata di ieri sulle sue Instagram Stories una foto in cui ha mostrato ai suoi fan la fetta di una torta al cioccolato che avrebbe poi mangiato. Prima ancora, il ballerino professionista di Amici ha mostrato attraverso delle Ig Story che si trova in vacanza in una baita in montagna e, a quanto pare, da solo.

VACANZA "SEGRETA" PER STEFANO E GILDA?

Ma il ballerino è davvero in questa bellissima location senza alcuna compagnia? E soprattutto, è davvero finita la storia con Gilda Ambrosio? A rispondere al quesito ci ha pensato proprio “la sua ex” Gilda, che su Instagram ha caricato una foto che la vede intenta ad addentare la medesima fetta di torta mostrata da Stefano: stesso dolce, stesso piatto, stesso momento di pubblicazione. Una semplice coincidenza? Per molti non è così e, anzi, sul web la credenza è che Gilda e Stefano non solo siano ancora una coppia - seppur in segreto - ma abbiano deciso di trascorrere questa vacanze insieme, l'uno accanto all'altra. Che presto arrivi lo scoop su uno dei più noti settimanali di gossip?

