Stefano Laudoni VS Valentina Vignali/ Durissimo attacco sui social all'ex fidanzata

Stefano Laudoni attacca l'ex fidanzata Valentina Vignali sui social: dopo la pubblicazione della foto di lei insieme alla nuova fiamma, arrivano le durissime parole di lui.

29 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Valentina Vignali e Stefano Laudoni

E’ guerra sui social tra Stefano Laudoni e Valentina Vignali. Il cestista e la modella si sono detti addio ma continuano a punzecchiarsi sui social. Dopo aver urlato sui social il suo dolore per la fine della sua storia d’amore, Valentina Vignali ha scelto di trascorrere le vacanze natalizie negli Stati Uniti insieme ad un’amica. Su Instagram, nelle scorse ore, Valentina Vignali ha pubblicato una foto insieme ad un ragazzo. La Vignali si trova a Downtown Seattle in compagnia di Scott, un giocatore di basket con il quale si è mostrata sui social in costume da bagno. Secondo i fans si tratterebbe della nuova fiamma di Valentina Vignali. Come fa sapere il Vicolo delle News, fino a cinque giorni fa, Scott continuava a lasciare il like sulle foto della sua ex fidanzata che ieri era presente alla partita di basket della nuova fiamma di Valentina Vignali. Di fronte alla foto della sua ex fidanzata, Stefano Laudoni si è lasciato andare ad una serie di sfoghi sui social puntando il dito contro la Vignali.

STEFANO LAUDONI ATTACCA VALENTINA VIGNALI

La foto di Valentina Vignali in compagnia di Scott ha ricevuto il like di Stefano Laudoni che, tuttavia, dopo aver ricevuto le pesanti critiche da parte della sua ex fidanzata, si è lasciato andare ad un attacco nei confronti della modella. “Allora, lei piange per un mese a Pomeriggio 5 perché lui l’ha tradita. Dopo un mese e un giorno si fidanza con uno che due settimane prima stava con un’altra? Ma he roba è?” – di chiede una follower a cui, come sottolinea il Vicolo delle News, Stefano Laudoni ha risposto tirando fuori la sua rabbia – “Non mi fate parlare che faccio scoppiare una bomba… Comunque, per chi lo volesse sapere il 25 dicembre ancora piangeva al telefono con me in videochiamata e non aggiungo altro”. Un’altra utente ha aggiunto: “E poi fa la triste da Barbara D’Urso”. Di fronte all’ennesima critica, la Vignali ha deciso di rispondere e difendere le sue scelte così: “Allora piango tutta la vita così siete contente voi”.

