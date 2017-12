UN POSTO AL SOLE / Franco prende una pausa di riflessione da Luisa (Anticipazioni 29 dicembre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 29 dicembre: Franco e Luisa decidono di prendere una pausa di riflessione nel loro rapporto dopo che Angela ha scoperto la verità.

29 dicembre 2017

Un posto al sole

Un posto al sole conclude oggi la sua programmazione settimanale. La soap partenopea, che non è mai andata in pausa nei giorni di festa, regalerà oggi un ultimo episodio alle ore 20:40 e tornerà poi regolarmente lunedì 1° gennaio. Si ripartirà questa sera dai dubbi di Rossella relativi al comportamento di Patrizio: la figlia di Silvia vorrebbe offrire al suo ex fidanzato una seconda possibilità dopo la scoperta del tradimento con Asia. Eppure, proprio quando si sentirà nuovamente molto vicina a lui non potrà fare a meno di rendersi conto quanto sia cambiato: Patrizio è diventato troppo sicuro in sé stesso dopo la vittoria di Chef Parade e rifiuta di ascoltare i consigli delle altre persone. Per questo Rossella si sentirà ancora delusa, non comprendendo i commenti del ragazzo nei confronti del padre e del ritrovato fratello Diego. Questo suo atteggiamento segnerà per sempre la fine del rapporto tra i due abitanti di Palazzo Palladini?

Un posto al sole: Franco si allontana da Luisa

Nell'episodio di questa sera di Un posto al sole si tornerà a parlare di Franco e del suo breve flirt con Luisa. Angela ha scoperto la verità sul suo ex compagno ed è stata protagonista di un duro scontro con lui, proprio nel momento in cui la coppia sembrava avere appianato le divergenze. Ma quanto accaduto servirà oggi a Boschi per capire il da farsi: i tempi non sono ancora maturi per cominciare una nuova relazione sentimentale, soprattutto perché questa potrebbe far soffrire Bianca. Lui e Luisa decideranno quindi di prendersi una pausa di riflessione, smettendo di vedersi. Ma basterà tutto questo per convincere Angela a riaccogliere in famiglia il suo ex? Per la Poggi ci sarà inoltre un altro problema da affrontare: Valentina cercherà di riallacciare i rapporti con lei, anche se tale tentativo non darà i risultati sperati. Almeno inizialmente...

