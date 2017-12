UN POVERO RICCO/ Su La7 il film con Renato Pozzetto (oggi, 29 dicembre 2017)

Un povero ricco, il film in onda su La7 oggi, venerdì 29 dicembre 2017. Nel cast: Renato Pozzetto, Ornella Muti e Piero Mazzarella, alla regia Pasquale Festa Campanile. Il dettaglio.

29 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su La7

NEL CAST RENATO POZZETTO

Un povero ricco, il film in onda su La7 oggi, venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 21,10. Una pellicola comica del 1983 diretta da Pasquale Festa Campanile ed interpretata da Renato Pozzetto, Ornella Muti, Piero Mazzarella, Patrizia Fontana, Nanni Svampa e Corrado Olmi. A vestire i panni della protagonista femminile della storia, Marta, è Ornella Muti, interprete romana classe 1955 conosciuta per i suoi ruoli in film come La bisbetica domata, Tutta colpa del paradiso, Grandi magazzini, Cronaca di una morte annunciata, Il viaggio di capitan Fracassa e Oscar - Un fidanzato per due figlie. Ornella Muri e Renato Pozzetto avevano già collaborato sullo stesso set nel film Nessuno è perfetto, sempre con la regia di Pasquale Festa Campanile. Ma ecco nel dettaglio la trama del film nel dettaglio.

UN POVERO RICCO, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Eugenio è un imprenditore milanese di successo ossessionato dalla paura di poter perdere tutta la ricchezza accumulata dopo tanti sacrifici. Su consiglio di un noto e stimato psicologo, inizia a fingere di essere improvvisamente diventato povero. In questo modo affronterà fin da subito i suoi incubi ed imparerà ad affrontare l'eventualità di finire sul lastrico. Per mettere in atto il piano è dunque costretto a dire addio alla vita di lusso ed agiatezza alla quale era da tempo abituato, abbandonando la sua villa e facendosi assumere presso una delle fabbriche di cui è proprietario. Dopo esser diventato un usciere decide lasciare il nuovo lavoro per evitare promozioni. E così diventa disoccupato e nulla facente. Intanto, conosce la bella ed affascinante Marta, una giovane donna che si da un gran da fare per riuscire a cambiare la sua situazione economica. Nel frattempo, Eugenio continua a fingersi povero, facendo amicizia con Stanislao, un senza tetto che gli insegna tutti i segreti per riuscire a resistere a lungo vivendo in strada. Nel finale però, Eugenio decide di tornare alla sua vecchia vita, lasciando sua moglie e rivelando tutta la verità a Marta.

