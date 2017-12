UNA VITA / Cayetana è pazza? La sua fuga dal convento alla vigilia del patibolo (Anticipazioni)

Anticipazioni Una Vita, puntata 29 dicembre: dopo avere scoperto la vera identità di Teresa, Cayetana è confusa e colpisce Suor Ascension, scappando dal convento.

29 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Sono puntate assolutamente imperdibili quelle che possono seguire i telespettatori di Una Vita tutti i giorni a partire dalle ore 13:40 (attenzione dunque al cambiamento di orario che proseguirà per tutte le vacanze natalizie). Arriverà infatti alla svolta il grande segreto relativo alla vera identità di Teresa: se lei ha scoperto fin dall'inizio che Cayetana le ha sottratto l'identità quando era solo una bambina, ben diverso è stato il caso della dark lady che mai ha dubitato del vero legame con la sua migliore amica. Ma i documenti del dottor Galvan non lasceranno spazio a dubbi sulla questione: Ursula darà il colpo di grazia alla sua ex padrona che perderà così il controllo delle sue azioni, restando vittima di un vero raptus di follia. Così, quando Suor Ascension entrerà nella sua stanza per umiliarla ancora una volta, Cayetana la colpirà con un crocifisso facendole perdere i sensi.

Una Vita: Cayetana fugge dal convento

Nell'episodio odierno di Una Vita, Suor Ascension non rappresenterà più una minaccia per Cayetana che userà i suoi abiti e fuggirà dal convento passando inosservata tra le altre suore. In preda alla follia, dopo avere scoperto che Teresa è la vera Sotelo Ruz, Cayetana se ne andrà a poche ore dalla sua condanna a morte. Che ne sarà di lei? Le sue condizioni di salute finiranno per metterla ancora una volta in serio pericolo? Insieme a questa trama principale relativa alla fuga di Cayetana, l'episodio di oggi concederà spazio anche al pentimento di Rosina: grazie all'aiuto che le è stato dato da Liberto nella ricerca di una nuova casa, la madre di Leonor si renderà conto che mai il suo ex amante potrebbe averle rubato l'assegno. Ma il suo pentimento sarà tardivo e non convincerà il diretto interessato, umiliato e rattristato per la mancanza di fiducia nei suoi confronti. Proprio ora che Rosina gli offrirà una seconda possibilità, sarà lui a non voler saperne più nulla di lei.

