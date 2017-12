UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma Galgani e Giorgio Manetti, un 2018 all’insegna dell’amore? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani e Giorgio Manetti torneranno in trasmissione anche nel 2018, sarà l'anno giusto per vederli innamorati?

29 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Giorgio Manetti e Gemma Galgani torneranno ad essere protagonisti del trono over di Uomini e Donne anche nel 2018. Il cavaliere e la dama, infatti, non hanno alcuna intenzione di lasciare la trasmissione. Da parte sua, Gemma spera di riuscire a riconquistare Giorgio che, in questo periodo, non solo non ha voglia di ritornare tra le braccia dell’ex compagna ma è concentrato sulla pubblicazione del suo primo libro autobiografico in cui racconta le esperienze più importanti della sua vita. La soap opera che vede come protagonisti Giorgio e Gemma, dunque, continuerà anche nel 2018. La Galgani, nonostante le critiche che continua a ricevere, è decisa a lasciare lo studio di Uomini e Donne solo quando avrà trovato l’amore. Avendo confessato a tutti di essere ancora innamorata di Giorgio, dunque, sfrutterà i prossimi mesi per far cadere nuovamente ai suoi piedi il bel Manetti o deciderà di voltare definitivamente pagina?

IL RITORNO DI SOSSIO ARUTA

A gennaio, tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne, ci sarà ancora Sossio Aruta. Il Re Leone è uno dei protagonisti più discussi e più criticati ma non ha alcuna intenzione di abbandonare la trasmissione prima di aver trovato la donna della sua vita. Nei giorni scorsi, di fronte ad una foto in cui Sossio baciava una bella donna mora, molti fans del programma hanno subito pensato ad un suo addio ma il cavaliere ha subito chiarito che si trattava di uno scherzo. Aruta, infatti, ha annunciato che tornerà in trasmissione anche a gennaio, pronto a conoscere nuove dame sperando di trovare finalmente la donna della sua vita. Tanti ritorni, dunque, per la seconda parte della stagione del trono over che promette ancora una volta divertimento, emozioni e colpi di scena.

