Uomini e Donne/ Anticipazioni, Paolo Crivellin le corteggiatrici lo piantano davvero? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Paolo Crivellin rimanda ancora la scelta, le corteggiatrici Angela e Marianna lasciano lo studio. Il tronista va via?

29 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Paolo Crivellin

Chi si aspettava la scelta di Paolo Crivellin nell’ultima registrazione del 2017 del trono classico di Uomini e Donne ha dovuto ricredersi. Il tronista, infatti, salito sul trono lo scorso settembre insieme a Sabrina Ghio, Alex Migliorini e Mattia Marciano (gli ultimi tre hanno lasciato da tempo ilprogramma di Maria De Filippi), non è riuscito ad instaurare con nessuna delle sue corteggiatrici un tale rapporto da convincerlo a scegliere senza pensarci su. Dopo quattro mesi, però, molti fans del programma e dello stesso Crivellin si aspettavano la scelta nell’ultima registrazione ma Paolo, presentandosi con un look casual, ha subito messo le cose in chiaro rivelando che non avrebbe scelto. La decisione del tronista ha scatenato molto rumore non solo sui social ma nello studio di Uomini e Donne dove Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno puntato il dito contro il tronista riuscendo poi a convincere Angela Caloisi e Marianna, le ultime due corteggiatrici presenti, a lasciare lo studio. Cosa succederà, ora? Lo scopriremo solo nel 2018.

PAOLO CRIVELLIN LASCIA IL TRONO SENZA SCEGLIERE?

In quattro mesi, Paolo Crivellin non è riuscito a conquistare il cuore del pubblico di Uomini e Donne che non si sono emozionati e, soprattutto, non si sono appassionati al suo trono. Rimasto senza corteggiatrici dopo la decisione di Angela e Marianna di abbandonare lo studio, Paolo potrebbe decidere di lasciare il programma di Maria De Filippi senza scegliere. Tuttavia, il tronista potrebbe spiazzare tutti andando a riprendere una tra Angela e Marianna per sceglierla. I fans, fino a ieri, puntavano tutto su Angela Caloisi ma dopo l’ultima registrazione non sono più così convinti che sia così. Il tronista, dunque, spiazzerà tutti scegliendo Marianna, arrivata da poche settimane? Nonostante abbiano avuto poco tempo per conoscersi, infatti, tra Paolo e Marianna è scattato subito il feeling. Crivellin, dunque, la sceglierà lontano dallo studio?

