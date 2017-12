È COMPLICATO/ Su Rete 4 il film con Meryl Streep e Steve Martin (oggi, 3 dicembre 2017)

È complicato, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 3 dicembre 2017. Nel cast: Meryl Streep, Steve Martin, alla regia Nancy Meyers. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

03 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST MERYL STREEP E STEVE MARTIN

Il film È complicato va in onda su Rete 4 oggi, domenica 3 dicembre 2017, alle ore 21.15. Una commedia romantica del 2009 che è stata scritta, diretta e prodotta da Nancy Meyers (Lo stagista inaspettato, Tutto può succedere - Something's gotta give, L'amore non va in vacanza) ed interpretata da Meryl Streep (Il diavolo veste Prada, Mamma mia, Kramer contro Kramer), Alec Baldwin (Beetlejiuce - Spiritello porcello, Caccia a ottobre rosso, Americani) e Steve Martin (Lo straccione, Roxanne, Pazzi a Beverly Hills). Le musiche sono state realizzate da Hans Zimmer, compositore noto per avere realizzato moltissime colonne sonore di film di successo, fra cui Il cavaliere oscuro, Il re leone e Il gladiatore. Vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

È COMPLICATO, LA TRAMA DEL FILM

Jane Adler (Meryl Streep) è una donna di mezza età che vive con le figlie e gestisce una pasticceria. La donna è divorziata da ormai 10 anni e ha un rapporto molto amichevole con l'ex marito Jake (Alec Baldwin). L'uomo è ora sposato con Agness (Lake Bell), una donna molto giovane e scostante. Lui e Jane hanno la possibilità, in occasione della laurea del fidanzato della loro figlia, di passare parecchio tempo insieme. Quasi inavvertitamente la vecchia fiamma torna a bruciare e i due cominciano una relazione segreta. A complicare ulteriormente le cose interviene Adam (Steve Martin), un architetto a cui Jane ha affidato la ristrutturazione della sua cucina. I due trascorrono molto tempo insieme per la progettazione dei lavori e il loro rapporto si evolve molto rapidamente. I due diventano infatti ben presto intimi amici, ma Adam si è innamorato seriamente di Jane, che però non può dirgli la verità sulla sua rinata relazione con Jake. Nel frattempo anche le figlie di Jane e Jake hanno notato che la relazione fra i loro genitori è più stretta e la madre appare più felice e serena. Ben presto anche Agness si renderà conto che fra il suo marito e la sua ex moglie qualcosa è cambiato.

© Riproduzione Riservata.