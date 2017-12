Belen Rodriguez incinta ? / Un dettaglio allerta la rete: pancino sospetto? Ecco le ipotesi

Belen Rodriguez incinta? Nel corso della semifinale di Tu si que vales, qualcuno ha notato un pancino sospetto, ecco le recenti dichiarazioni sulla seconda gravidanza.

03 dicembre 2017 Valentina Gambino

Belen Rodriguez incinta?

Belen Rodriguez è incinta? Sul web nel corso della serata di ieri, qualcuno ha avanzato questa bizzarra ipotesi notando un ipotetico pancino sospetto sotto il fasciante vestito indossato dall’argentina nel corso della semifinale di Tu si que vales. Già lo scorso giugno la showgirl aveva dovuto smentire una indiscrezione simile: "Non sono incinta. Michelle Hunziker mi ha chiamato e ci siamo fatte un sacco di risate. Mi aveva consigliato delle pastiglie che servono per rinfoltire i capelli, ma le usano anche le donne che vogliono rimanere incinta. Io però non ho problemi di fertilità. Con Santiago sono rimasta incinta al primo mese”. Queste erano state le sue dichiarazioni dopo aver postato uno scatto con il fidanzato Andrea Iannone. In molti avevano intravisto un farmaco usato dalle donne in dolce attesa e quindi, ben presto si era diffusa questa news di gossip. In queste ore, qualcuno in rete avrebbe nuovamente notato un pancino sospetto ma sinceramente, la notizia attualmente ci appare inverosimile.

Belen incinta? Un pancino sospetto riaccende il gossip

Di recente, Belen e Iannone sembravano fortemente in crisi. L’argentina, intervistata da Maurizio Costanzo nel corso del suo show, non aveva smentito e nemmeno confermato ma si era limitata ad affermare di non volere più parlare della sua vita privata: “Non parlo più della mia vita privata, quando avrò comunicazioni importanti da dare farò un tweet. Non commenterò più, vi ho divertito troppo, basta. Sono mamma, sono arrivata a una certa. Mi sono resa conto che mi sono pronunciata troppo e mi sono tolta la mia privacy”. Le cose tra Belen e Andrea Iannone al momento, secondo le ultime indiscrezioni di gossip, si sarebbero placate ma da qui a progettare una seconda gravidanza, ci appare decisamente azzardato. L’argentina avrà solo messo su qualche chilo? Giammai! Ecco cosa rispondeva ad un utente che le consigliava di diventare “formosa” come altre colleghe cosa aveva risposto: “La Yespica e la Tatangelo sono meravigliose. A me piace essere magra, lo trovo elegante, quando ingrasso mi sento un po’ volgarotta! Ma è una mia sensazione”.

