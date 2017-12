Carmen Di Pietro/ Video, “Maradona voleva un figlio da me: ecco perché gli ho detto no” (Domenica Live)

Carmen Di Pietro a Domenica Live, video. “Maradona voleva un figlio da me: ecco perché gli ho detto no”, ha rivelato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Nuovi particolari su Canale 5?

03 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Carmen Di Pietro a Domenica Live

Ora che il segreto è stato svelato, arrivano sempre più particolari sulla relazione tra Carmen Di Pietro e Diego Armando Maradona. Se ne parlerà anche a Domenica Live nella puntata di oggi, 3 dicembre 2017. Partiamo dalla fine, nel vero senso della parola: questa vicenda risale infatti a tanti anni fa, quelli - per intenderci - nei quali l'ex campione vestiva la maglia del Napoli. Tra loro ora non c'è più nulla, condividono infatti solo il ricordo di quella storia passionale durata un anno e mezzo. Nessuno ne sapeva nulla, poi sono cominciate a circolare delle voci ed è arrivata la conferma dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ma non è finita qui, perché giorno dopo giorno la bella Carmen sta svelando sempre più aneddoti di quella relazione. “Diego voleva un figlio da me”, ha rivelato la showgirl nell'intervista rilasciata a Novella 2000. Carmen Di Pietro non fa parlare, dunque, di sé solo per i problemi con il suo ex marito. Clicca qui per il video di altre rivelazioni fuori onda.

CARMEN DI PIETRO E MARADONA, LA NUOVA RIVELAZIONE

Molto giovane lei, tanto famoso lui: Carmen Di Pietro e Diego Armando Maradona si incontrano e scoppia subito la passione. La showgirl ha ammesso di essere stata molto innamorata dell'ex campione, ma la relazione è finita dopo un anno e mezzo di passione. A mettere fine alla storia fu proprio Carmen Di Pietro, anche se Maradona avrebbe voluto un figlio da lei. “Io ero innamorata pazza, ma non abbastanza per fare una follia”. A quei tempi la carriera dell'ex gieffina non era ancora decollata: “Non avevo una lira, dormivo sui treni”, ha spiegato Carmen Di Pietro a Novella 2000. “E i figli si mettono al mondo se possiamo dargli tutto”. Questa vicenda fa scalpore, nonostante sia risalente a tanti anni fa, perché all'epoca Maradona era sposato. La donna ha però ammesso anche di non essersi fatta troppo problemi per questo. A presentarli è stato proprio Cristiano Malgioglio, molto vicino alla showgirl sin dagli esordi.

© Riproduzione Riservata.